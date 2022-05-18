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【烏克蘭戰爭】逾260烏兵抵俄控制區 或遭審訊處決

環球政治 10:54 2022/05/18

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俄軍圍困烏克蘭東南部城市馬里烏波爾鋼鐵廠多時，廠內超過260名烏兵獲准撤離及轉移至俄方控制區，命運仍未明。烏方提出交換戰俘以救回獲准撤離鋼鐵廠的士兵，但俄方周二（17日）表示可能審判甚至處決這批烏兵。

【烏克蘭戰爭】雷諾售俄業務予莫斯科市政府 據報僅1盧布成交 【下一頁】

周二晚上，7輛巴士運送約265名烏兵撤離馬里烏波爾（Mariupol）鋼鐵廠，抵達頓涅茨克（Donetsk）由俄方控制的地區。

俄軍聲稱這批烏兵大規模投降，而烏軍則表示這批士兵已執行戰鬥任務，目前主要目標為挽救他們的生命。烏克蘭總統澤連斯基（Volovymyr Zelenskiy）也表示，烏克蘭需要國家英雄平安生存。

烏克蘭副總理韋舒列克（Iryna Vereshchuk） 表示，基輔政府的目標是在傷兵情況穩定後，安排俄烏雙方交換戰俘。

但俄羅斯國家杜馬（即下議院）議長沃洛丁（Vyacheslav Volodin）表明反對，稱不應該交換「納粹罪犯」（Nazi criminals）。

沃洛丁強調國家會人道對待投降或被俘者，但必須盡一切努力讓「納粹罪犯」接受審判。國家杜馬議員更計劃立新法，阻撓兩國交換戰俘。

馬里烏波爾逾260士兵撤走 多為傷員 【下一頁】

俄媒指俄羅斯調查委員會計劃對這批烏兵展開審訊，稱要調查烏克蘭政權在東部頓巴斯地區對平民所犯罪行。他們或面臨被處決的風險。

其中一名俄羅斯議員斯盧茨基（Leonid Slutsky），曾在俄烏戰爭初期代表俄方參與談判，就建議俄羅斯政府應取消一項暫停對烏克蘭亞速營戰士執行死刑的禁令。

俄羅斯司法部周二向最高法院提出上訴，要求宣布亞速營為恐怖組織，倘上訴成功將嚴重阻礙俄烏交換戰俘。

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責任編輯：鄭錦玲

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