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芬蘭瑞典申請加入北約 土耳其再表態反對（第二版）

環球政治 21:00 2022/05/18

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北歐兩國芬蘭與瑞典近日表明有意加入北約，並宣布在周三（18日）一同向北約遞交加以申請。兩國領袖一致指出，俄羅斯對烏克蘭的戰爭改變一切，促使兩國尋求成為北約成員。另一歐洲軍事中立國奧地利重申，無意加入北約。

（第二版更新土耳其立場）

瑞典打破百年中立地位 尋求申請加入北約 【下一頁】

北約成員國之一土耳其取態，料將成為瑞典及芬蘭加入北約（NATO）的最大障礙。土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）周三表明，瑞典不應該期望在未有遣返「恐怖分子」下獲批准加入北約。

埃爾多安在國會發言時，直指土耳其對保護自己邊界免受恐怖襲擊有敏感性。他強調北約擴張的意義，需要及尊重土耳其方面的關切成正比。

對於土耳其屢次表明反對兩國加入北約，芬蘭總統尼尼斯特（Sauli Niinistö）較早時表示，土方最近立場變幻莫測，但認為三方最終透過有建設性商議能解決分歧。

土耳其反對瑞典芬蘭入北約 施壓兩國解除制裁安卡拉（第二版） 【下一頁】

尼尼斯特與瑞典首相安德松（Magdalena Andersson）日前舉行聯合記者會，宣布兩國周三一同提交加入北約的申請，指成為北約成員不止加強瑞典安全，更增加波羅的海地區安全。

安德松表明，兩國申請加入北約是俄羅斯向烏克蘭發動「非法」戰爭的後果，指俄方行為嚴重破壞烏克蘭與北歐國家之間的共同歷史﹑傳統﹑價值及文化。同時，安德松指瑞典與芬蘭的安全愈發密切關連。

尼尼斯特稱俄烏戰爭改變一切，指芬蘭與瑞典加入北約代表北歐地區不再只是民主﹑福利及人權堡壘，更是安全堡壘。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）對兩國加入北約表示未有太大感受，指兩國早已參與北約軍演，成為北約進一步東擴的棋子，是否加入不會有太大分別。

此外，奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）重申，不會改變軍事中立地位或尋求加入北約。但他表明，奧地利作為歐盟成員國支持烏克蘭，亦會向烏克蘭提供軍援，同時亦支持對俄羅斯發動制裁。

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責任編輯：吳漢培

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