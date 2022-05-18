芬蘭瑞典同日申請加入北約 奧地利重申無意加入

北歐兩國芬蘭與瑞典近日表明有意加入北約，並宣布在周三（18日）一同向北約遞交加以申請。兩國領袖一致指出，俄羅斯對烏克蘭的戰爭改變一切，促使兩國尋求成為北約成員。另一歐洲軍事中立國奧地利重申，無意加入北約。

瑞典打破百年中立地位 尋求申請加入北約 【下一頁】

瑞典首相安德松（Magdalena Andersson）與芬蘭總統尼尼斯特（Sauli Niinistö）舉行聯合記者會，宣布兩國一同在周三提交加入北約（NATO）的申請，指成為北約成員不止加強瑞典安全，更增加波羅的海地區安全。

安德松表明，兩國申請加入北約是俄羅斯向烏克蘭發動「非法」戰爭的後果，指俄方行為嚴重破壞烏克蘭與北歐國家之間的共同歷史﹑傳統﹑價值及文化。同時，安德松指瑞典與芬蘭的安全愈發密切關連。

尼尼斯特則稱俄烏戰爭改變一切，指芬蘭與瑞典加入北約代表北歐地區不再只是民主﹑福利及人權堡壘，更是安全堡壘。土耳其屢次表明反對兩國加入北約，尼尼斯特指土方最近立場變幻莫測，但認為三方最終透過有建設性商議能解決分歧。

土耳其反對瑞典芬蘭入北約 施壓兩國解除制裁安卡拉（第二版） 【下一頁】

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）對兩國加入北約表示未有太大感受，指兩國早已參與北約軍演，成為北約進一步東擴的棋子，是否加入不會有太大分別。

奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）重申，不會改變軍事中立地位或尋求加入北約。但他表明，奧地利作為歐盟成員國支持烏克蘭，亦會向烏克蘭提供軍援，同時亦支持對俄羅斯發動制裁。

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責任編輯：吳漢培