【反暴力】Meta刪除Facebook暴力內容數量　按季增75%

▲ Meta指出，刪除帖文的數量有所增加，歸因於「主動檢測技術的擴展」。（法新社）

在網絡發布暴力內容，除了會散播仇恨，也會引發公眾不安。Meta表示，在2022年第一季度，Facebook（FB）上共刪除了2,170萬條帖文，原因是違反其有關暴力和煽動暴力的規定，相比上季的1,240萬條，增幅達75%。

除FB外，Instagram（IG）上因違反其暴力規則而被刪除的帖子量，也略有增加。Meta表示，今年第一季度在IG上共刪除270萬條帖文，而2021年度第4季則是260萬條。

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Meta指出，刪除帖文的數量有所增加，歸因於「主動檢測技術的擴展」。Meta聲稱，超過98%的帖子是在用戶舉報之前被刪除的。

槍擊案錄音副本 發布9小時後才被刪

但據《華盛頓郵報》報道，上周在美國水牛城發生的大規模槍擊案，其現場錄音在FB廣泛流傳，共被分享4.6萬多次，並在發布9個多小時後才被刪除。

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Meta就此事回應：「大眾能夠快速下載和製作新的現場錄音副本，這考驗了我們執行反暴力政策的能力」。但Meta強調，該公司將繼續學習，並完善其流程和系統，以確保未來能夠更迅速地檢測到違規內容。

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責任編輯：陳卓賢