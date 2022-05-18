中國債券ETF你要「息」（上）

中國債券ETF在香港以至亞洲區內市場愈趨普及，但中國債券市場龐大，投資者或無從入手。我們將一連兩期解構中國債券市場結構、它們與ETF的關係，以及中國債券ETF的增長動力，希望有助投資者更深入了解中國債市及投資渠道。

中國國債及地方政府債規模稱冠

中國於2019年第二季超過日本成為全球第二大債券市場，截至2021年底，中國在岸債劵餘額逾130萬億元人民幣（下同），2012年至2021年複合年均增長率達到19.6%。 以下簡述在岸債市的三大債券類型：地方政府債、國債及政策性銀行債。

債劵餘額（人民幣萬億元） 佔中國債券市場百分比 地方政府債 30.30 23.24% 國債 23.03 17.66% 政策性銀行債 20.46 15.69%

（資料來源：Wind，數據截至2021年12月底）

地方政府債是中國在岸債市中規模最大的債券類型，自2014年起獲中國政府允許發行。隨著地方政府透過債券融資加大基建投資、穩定經濟，預計地方債券發行量將持續增長。

佔比第二大的中國國債由財政部發行，所得資金普遍投放於大型基礎建設項目，亦可作特殊用途，例如2020年發行的抗疫特別國債。由於中國國債與其他主要債券市場的相關性較低，而且有主權信用評級以及中國穩健的財政狀況支持，因此獲廣泛認可為分散投資組合風險的理想工具。

排行第三的政策性銀行債同時是境內交投最活躍的債券種類，其2021年總成交額達到83萬億元，是中國國債的兩倍多，由三家中國政策性銀行發行，即國家開發銀行、中國農業發展銀行，及中國進出口銀行，普遍用作支持基建發展。由於有中央財政擔保，政策性銀行債在償付風險方面與國債看齊，流動性則較國債優勝。

除了以上歸類為「利率」債的三大債券種類外，「信用」債（包括公司債、企業債、金融債、資產抵押債券等）亦是中國債券市場的重要支柱，佔債券餘額的 43%（截至2021年底）。

中國債券優勢明顯

以上深入淺出地介紹中國在岸債券市場，旨在幫助投資者了解該市場的多元化產品種類，以及與其相關的投資優勢。

儘管近月長期中國國債與美國國債之間的收益率差異大幅縮窄，但短期中國國債仍具吸引力，例如在5月12日，3個月和6個月的中國國債收益率分別為1.85%和1.93%，同年期的美國國債收益率則為0.94%和1.44%。

中國債劵的風險調整後回報，亦較主要已發展經濟體吸引。在比較彭博巴克萊美元綜合指數系列的不同債券市場指數的回報與波幅比率後，結果顯示中國綜合指數的回報與波幅比率為主要債券市場中最高。 此外，2021年中國境內公司債券的整體違約率仍維持在0.76%的低水平，較2020年的0.84%稍為下降。 最後，中國債券與其他資產類別的相關性低，亦使其成為分散風險的理想工具。

現時國際投資者買賣中國境內債券的投資渠道主要有三個，包括「債券通」、直接投資中國銀行間債券市場，以及合格境外機構投資者計劃（QFII）。然而，這些渠道只適用於離岸機構投資者，並未惠及個人投資者。相反，投資於中國境內債券的ETF則沒有准入限制，故成為離岸個人投資者進入中國債市的重要渠道之一。

香港ETF市場擁有多元化的中國債券產品組合，涵蓋上述的中國國債、政策性銀行債等不同定息產品種類及年期。截至2022年4月，相關ETF資產管理規模總計達121億港元。 此外，ETF的入場門檻較低，部分在香港上市的中國債券ETF最低投資金額低於2,000港元，為個人投資者提供更多便捷的分散投資工具。歡迎瀏覽香港交易所網頁了解更多。

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