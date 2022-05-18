港股收市倒升41點 教你睇恒指上望目標
股市 16:24 2022/05/18
港股全日表現反覆，恒指高開71點後轉跌，半日跌130點，午後走勢反覆，一度掉頭倒升逾百點，收市升41點，收報20644點，成交1126.8億元。港股上望目標多少？→【按此速睇】（內附短片+文字分析）更多焦點股買賣策略：中銀香港 （02388） 、滙豐 （00005） 、美團 （03690） 、國泰航空 （00293） 、吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 、騰訊 （00700） 、港股轉勢未？、、京東 （09618） 、快手 （01024） 、2隻汽車股推介、比亞迪 （01211） 、碧桂園 （02007） 、中移動 （00941） 、龍湖 （00960） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、微盟 （02013） 、科技股、Bitcoin、中芯國際 （00981） 、華虹半導體 （01347） 、美團 （03690） 、恒指反彈目標、港股推介、科技股2大利好因素、道指、納指、標指、Tesla（TSLA.US）
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欄名 : 3分鐘睇股
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