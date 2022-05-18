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港股收市倒升41點　教你睇恒指上望目標

股市 16:24 2022/05/18

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港股全日表現反覆，恒指高開71點後轉跌，半日跌130點，午後走勢反覆，一度掉頭倒升逾百點，收市升41點，收報20644點，成交1126.8億元。港股上望目標多少？→【按此速睇】（內附短片+文字分析）更多焦點股買賣策略：中銀香港 （02388）滙豐 （00005）美團 （03690）國泰航空 （00293）吉利 （00175）比亞迪 （01211）騰訊 （00700）港股轉勢未？、、京東 （09618）快手 （01024）2隻汽車股推介比亞迪 （01211）碧桂園 （02007）中移動 （00941）龍湖 （00960）阿里巴巴 （09988）美團 （03690）微盟 （02013）科技股Bitcoin中芯國際 （00981）華虹半導體 （01347）美團 （03690）恒指反彈目標港股推介科技股2大利好因素道指、納指、標指Tesla（TSLA.US）

*重溫今周《開市追揸沽》【按此

更多焦點股買賣策略：

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