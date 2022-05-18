收息股策略：4隻收息股策略逐隻睇

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【周焯華受查】周焯華太陽城、凱升持股全數轉讓執董盧衍溢 未披露作價
中移動 （00941） 今收報52.6元，升2.1%、港燈 （02638） 及香港電訊 （06823） 皆無升跌，分別報7.81元及10.84元，電訊盈科 （00008） 則報4.28元，升不足1%。如投資者每月均有2萬元買股票收息，以上4隻股票應點揀？→【按此速睇】（內附短片+文字分析）更多焦點股買賣策略：恒指、中銀香港 （02388） 、滙豐 （00005） 、美團 （03690） 、國泰航空 （00293） 、吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 、騰訊 （00700） 、港股轉勢未？、、京東 （09618） 、快手 （01024） 、2隻汽車股推介、比亞迪 （01211） 、碧桂園 （02007） 、中移動 （00941） 、龍湖 （00960） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、微盟 （02013） 、科技股、Bitcoin、中芯國際 （00981） 、華虹半導體 （01347） 、美團 （03690） 、恒指反彈目標、港股推介、科技股2大利好因素、道指、納指、標指、Tesla（TSLA.US）
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欄名 : 3分鐘睇股