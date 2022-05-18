【東航墜機】據報東航空難或涉人為蓄意撞毀　美知情人士：疑被輸入俯衝指令、東航跌不足1%

▲ 【東航墜機】據報東航空難或涉人為蓄意撞毀 美知情人士：疑被輸入俯衝指令

東航 （00670） MU5735班機3月21日在廣西梧州墜毀，機上132人全部罹難，事故原因仍在調查。據外電引述美方知情人士指，調查人員正循人為蓄意撞毀方向調查，並指黑盒飛行數據顯示飛機不存在技術故障，而數據表明有人向客機輸入俯衝指令。

東航今日微跌0.8%，報2.61元，而波音（美：BA）昨晚大升6.5%，報132.05元。

《華爾街日報》據知情人士指，美國依據失事地點尋獲的黑盒資料，初步判斷墜機前駕駛艙有人刻意操作，指示系統令飛機近乎垂直下墜。參與調查的美國官員重點關注一名飛行員的行為，該人可能是機師或者是強行進入駕駛艙的人。報道又指出，中方調查人員暫時未發現肇事客機有任何機件或飛行控制問題。

美國聯邦航空管理局和國家運輸安全委員會拒絕評論。

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編輯：姚卓然