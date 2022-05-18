【港股市況】恒生指數跌逾百點　汽車股逆市續造好　ATM跌2%（不斷更新）

儲局主席鮑威爾表示美國經濟有可能 「軟著陸 」，道指隔晚升431點，港股亦跟隨高開，恒生指數今早開報20674點，升71點。恒生科技指數跌0.2%，報4265點。京東 （09618） 績後跌0.7%；騰訊 （00700） 績前升近2%；美團升 （03690） 0.2%。

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即市走勢︰

【11：30】上證半日跌0.4%；深證跌0.2%；創業板指跌0.1%。

【11：09】比亞迪 （01211） 最新升2%；吉利 （00175） 升逾1%；長汽 （02333） 升逾4%；廣汽 （02238） 升0.4%。

【11：03】新創建 （00659） 逆市升逾6%，高見7.84元。新創建將由5月18日起，進行為期12個月的股份回購計劃，回購價值不多於3億美元（相當於23.4億港元）的股份。

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【10：58】恒生指數最新跌約145點，報20458點；科指跌1.8%，報4196點。

【10：50】電力股逆市上揚，其中潤電 （00836） 升5%；中國電力 （02380） 升3%；龍源電力 （00916） 升逾1%。

【10：43】創科 （00669） 逆市升4%，高見105.7元。

【10：43】新股雲康 （02325） 首掛平開7.89元，早段報7.04元，較招股價低一成。

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【10：39】三桶油個別發展，中海油 （00883） 逆市升1%；中石化 （00386） 升0.3%；中石油 （00857） 跌0.3%。

【10：37】藥明生物 （02269） 跌幅擴大至近6%，低見51.05元。

【10：33】佳源服務 （01153） 中途停牌，停牌前瀉七成，報0.67元，成交2514萬元。

【10：30】藥明生物 （02269） 跌逾4%，低見51.75元。

【10：24】佳源服務 （01153） 瀉七成，破底低見0.65元，成交1094萬元。

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【10：23】佳源 （02768） 中途停牌，停牌前報0.58元，跌41%。

【10：16】恒指跌幅擴大至200點，報20390點，跌212點；科指跌2.3%，報4175點。美團 （03690） 跌3%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾2%。

【10：11】道和環球 （00915） 升近9成，今早破頂高見0.9元，成交615.8萬元。

【10：00】ATMXJ中，阿里巴巴 （09988） 跌2%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 分別跌逾1%。另外，京東 （09618） 跌逾3%。

【09：53】京東系績後下挫，京東 （09618） 跌近4%，205.2元；低見京東物流 （02618） 跌4%，低見15.3元。

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【09：50】舜宇 （02382） 回吐3%，低見106.5元；瑞聲 （02018） 跌2%，低見16.48元。

【09：45】大市最新跌約160點，報20442點；科指跌1.9%，報4191點。

【09：43】佳源服務 （01153） 挫近五成，破底低見1.2元，成交78萬元。

【09：39】阿里巴巴 （09988） 平開後跌逾1%；騰訊 （00700） 轉跌0.8%；美團 （03690） 跌0.8%；小米 （01810） 跌逾1%；京東 （09618） 跌幅擴大至逾3%。

【09：37】汽車股個別發展，比亞迪 （01211） 逆市升0.5%；吉利 （00175） 跌0.7%；長汽 （02333） 續升逾1%；廣汽 （02238） 升0.6%。

【09：35】港股開市後轉跌約100點，報20494點，跌108點；科指跌1.2%，報4222點。

【09：33】長江生命科技 （00775） 升逾11%，早段高見0.68元。

【09：29】友邦 （01299） 續揚，股價高開逾3%，開報80.25元，重上80元水平。

【09：27】泰凌醫藥 （01011） 高開逾14%。泰凌醫藥公布已就潛在收購若干單抗產品商業化權利、潛在出售若干有形資產及潛在戰略合作以開發新產品與不同獨立第三方進行磋商。

【09：22】恒生指數開報20674點，升71點。恒生科技指數跌0.2%，報4265點。京東 （09618） 績後跌0.7%；騰訊 （00700） 績前升近2%；美團升 （03690） 0.2%。

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【09：13】期指開報20499點，跌76點或0.4%。

【08：54】【汽車股】據報內地汽車下鄉政策有望6月初出台 每輛車最多補貼5,000元人幣

【08：46】恒指黑期升約97點，報20659點；道指期貨跌17點，報32637點。

【08：37】【電子煙】思摩爾與其控股股東億緯鋰能共同研發電子煙產品新型電池

【07：45】【京東9618】京東美股低港2% 徐雷：此輪疫情「雙殺」線上線下消費 「保利潤」成經營主題、難有高增長

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【07：45】港股ADR收報20631點，升29點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報49.31元，較港收市價高0.71元或1.5%。騰訊 （00700） ADR折合報367.13元，較港收市價低1.27元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報90.26元，較港收市價低0.29元或0.3%。

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更多港股ADR及中概股報價︰

【07：30】聯儲局主席鮑威爾表示美國經濟有可能 「軟著陸 」，美股向上，道指升431點或1.3%，報32654點，納指升321點或2.76%，報11984點；標指升80點或2.02%，報4088點。

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責任編輯︰梁浩碩