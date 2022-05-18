▲ 【Archegos爆煲】Bill Hwang要求就富途交易調查摩根士丹利 沽空富途損失近40億美元

老虎基金前高層、韓裔基金經理Bill Hwang此前以操縱市場和欺詐銀行等罪名而遭逮捕。報道指，Bill Hwang已要求對摩根士丹利（美︰MS）進行調查，以審查該行是否有人向外界透露其成立的家族辦公室Archegos購買富途控股（美︰FUTU）股票的計劃。

在爆倉事件幾個月前，報道指Bill Hwang曾利用掉期交易持有富途大量沽空的頭寸，他希望在2020年底前後平倉。知情人士表示，他向摩根士丹利表示需要買入大量富途股票。然而在他設法平倉之前，富途股價飆升，聖誕節後兩個月內股價飈升逾400%，令Bill Hwang的投資組合損失近40億美元。知情人士稱，摩根士丹利最終未能成功買到足夠多的富途股票，以助Archego平倉。

在監管機構今年開始對投行的大宗交易進行調查後，Archegos已提醒美國當局注意相關事件，尋求審查該投行是否有人透露了其大筆買入富途的計畫。

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責任編輯︰梁浩碩