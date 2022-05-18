【ET財經早點1分鐘】鮑威爾：毫不猶豫加息到中性水平之上 道指升431點 夜期跌90點

道指升431點 中概股帶動納指升近3%

波音及金融股帶動美股大升，道指升431點，納指更升近3%。

外電報道指出，東航失事飛機的黑盒顯示意外是蓄意所為，波音 (Boeing，美：BA) 急升6%；另外，高盛、摩通 (JPMorgan Chase，美：JPM) 及美國運通 (American Express，美：AXP) 升超過3%，中概股大升就帶動納指升勢。

不過，儲局加息壓力仍然強勁，美國10年期債息再撲3厘。

鮑威爾：毫不猶豫加息到中性水平之上

聯儲局主席鮑威爾表示，需要看到通脹以清晰及令人信服的方式下降，以回落至接近2%的通脹目標。如果有需要將利率提高到中性水平之上，儲局會毫不猶豫繼續加息。

決策者已討論未來兩次加息半厘，如果一切數據及金融情況如儲局預期，那將可擺在桌面上執行；但如果不似預期，亦可作相應的調整。所以需要明確的數據證明通脹壓力正在減弱，經濟仍正增長，以及供應能夠趕上需求，這情況需要將來再作判斷。

鮑威爾指出，美國經濟仍然強勁，尤其是勞動市場非常強勁，全年經濟增長或輕微低於最初預期，但仍處於非常健康水平，消費者支出健康，銀行資本水平充足。

夜期跌90點 京東美股低港2%

夜期跌90點，京東公布業績後，京東美股 (美：JD) 收市價低港股2%，滙豐 （00005） ADR高港股1%，再撲50元關口。