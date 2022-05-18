調查指港人面對三大醫健難題 新世界旗下Humansa針對痛點 年內醫療健康服務中心增至逾15間

疫情下越來越多香港人關注個人健康情況，新世界集團旗下經營優質醫療健康業務的 Humansa 與 CSG Worldwide 合作，於去年第四季度訪問部分介乎30至56 歲成年人，調查結果顯示香港市場對醫療服務的需求攀升。

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70%的受訪者認為預防性健康管理是首要的問題，而大部分受訪者（94%）高度關注自己和家人的身心健康。香港消費者面臨三大醫健問題：分散市場服務（42%）、缺乏滿足他們需求的特定服務（ 37% ）及難以進行預約（36%）。



有見及此，Humansa也抓緊機遇提升優勢、滿足新興醫療健康需求。Humansa周二（17日）發布全新定位，針對市場對新興醫療服務的殷切需求，提供一系列優質預防性健康管理綜合服務。

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同時，Humansa通過與多個本地及中國內地醫療健康戰略合作夥伴的共同協作，加快擴展大灣區的醫健網絡，確保所有服務點質素及標準的一致性，為顧客提供無縫的醫療健康系統。Humansa計劃於今年內在香港擁有超過15間多元化的專業醫療健康服務中心，提供多元化的專業服務，包括醫學影像、牙科、內窺鏡檢查、物理治療及高效健身訓練。Humansa醫學影像中心於5月已投入服務，醫療團隊由港怡醫院放射科專科醫生及醫護人員主理。Humansa的其他分類服務將於今年中旬陸續推出。

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此外，部分大灣區城市的整體醫療服務及和床位短缺，而其市民的人均可支配收入比較高。在2019年，深圳平均每一千人僅可供約3.83張床位，反映大灣區市場對醫療的潛在需求。透過與中國內地合作夥伴的共同協作，Humansa的服務由香港擴展至大灣區其他城市，重點地區為廣州和深圳。Humansa 提升了預防性健康管理服務，並通過更多戰略合作夥伴關係，在大灣區迅速發展，繼續擴展醫療健康網絡。一貫的優質醫健支援標準將連繫所有服務，由產品和服務設計、培訓和合規程序提供支援，以確保所有服務點質素標準的一致性。



Humansa 行政總裁蘇嘉威指，作為一個從香港擴展到大灣區其他城市的醫療健康生態系統，Humansa與來自不同範疇、首屈一指的合作夥伴進行識別和諮詢，以組成綜合優質的醫療健康服務及產品。公司的目標是成為顧客一站式、無縫醫療健康旅程的長期夥伴，並希望創造變革以滿足市場的需求。

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記者：陳詠妍





