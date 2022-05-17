【營人物語@iM網欄】瘦住食居酒屋

天妮傳送了一個興奮的表情包到『為食姊妹群組』，說：「終於等到這一天了！我們6人很久沒有一起出外用餐，難得放寛了堂食的限聚令，不如就相約下星期六一起吃晚飯吧！」

怎料，Kitty一句狠狠地回應：「不了。早前在家工作原來不知不覺地肥了許多，上星期正當我想從衣櫃中準備好這幾天上班的衣服，才發覺褲頭都變緊，一上磅才知道自己已經重了8磅。」

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天妮繼續說：「我絕對明白你感受，但是晚飯不能不吃啊。一於下星期六我預訂一間居酒屋，有串燒又有刺身，應該適合減肥人士。」

我說：「總算以往我沒有白費心機。的確，居酒屋是個好選擇。前菜可以吃芥辣八爪魚、燒雞泡魚乾、枝豆及清酒煮蜆；串燒方面，大蔥雞肉串、燒牛柳粒、燒雞腎或雞肝也是個低脂好選擇！」

我繼續說：「如果有海鮮供應的話，不妨柯打燒大蝦或燒魷魚，低脂肪得來又提供優質蛋白質。」

Gigi 表示興奮地說：「還有燒飯團是我的至愛啊！ 」

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我補充：「沒錯！或者一個冷烏冬也是不錯選擇。另外，也可以點燒冬菇燒青椒仔、燒白果及燒秋葵，或是一個雜錦魚生沙律，可以補充纖維。」

天妮說：「到時必定要點一支清酒慢慢暢談一番！」

作者_馬詩慧（Joyce）簡介 畢業於英國薩里大學，主修食品科及營養學，現任「尚營坊」營養師，持英國食品安全及危害分析重要管制點證書。 曾參與英國薩里大學運動前後飲食的代謝反應之研究項目及撰寫論文，及為「惠理集團有限公司」提供營養講座，推廣健康飲食知識。 曾為 「YOUNI」設計多款健康餐單主持超市購物之旅，教授會員選購低脂及健康之食品。

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