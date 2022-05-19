【理財智慧】繼NFT後虛擬貨幣又玩完？LUNA 表演動態清零 仲值唔值得投資?

幾周前已經提及NFT熱潮有減退的趨勢，不少現時新推出的NFT產品都開始提供"add-on"服務，例如會籍制、折扣優惠等。但最近幣市都迎來大跌市，實現了高風險、高流動性的投資回報，例如被稱為穩定幣UST引致LUNA崩盤、比特幣也跌至近年新低，甚至有苦主報警，認為是「龐氏騙局」

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穩定幣

現時市面上有無數的虛擬貨幣，例如最熟悉的比特幣、狗狗幣、以太幣等，他們都是「價格極波動」的虛擬貨幣，於是有人提出一種價格波動不大的虛擬幣，提供結算和避險的功能，出現了USDT、USDC等穩定幣，他們保持幣價穩定的方法便是每發行一個幣，便會在銀行有對應1元的保障，以達到與美元1:1掛鉤。

LUNA暴跌

TerraUSD是全球第三大的穩定幣，理應與美元是1:1兌換的穩定幣，當時規模達180億美元，也有其「姊妹幣」LUNA，用來為投資者套利。TerraUSD近日突然被狂沽，價值縮水近90%，現時在0.1-0.2美元之間，而「姊妹幣」LUNA也下跌99%，直接變成廢紙。

大跌市

隨著TerraUSD崩盤，也帶領其他穩定幣和虛擬貨幣下跌，最主要反映在比特幣，在去年比特幣曾經高見6.8萬美元；因為TerraUSD事件後，曾一度低見2.7萬美元，重回2020年左右的水平。因此可見，虛擬貨幣的風險性極高。

投資者血本無歸

由於erra LUNA/USD創始人Do Kwon為韓國人的影響，本身在韓國都受到不少人投資，今次的「動態清零」有韓媒預計有20萬受損，在韓國討論區、香港的討論區都有不少人討論今次的事件，都有不少苦主受到影響，據知已經有不少受苦者考慮提告Do Kwon、有新加坡市民報警要求跟進事件、香港也有人已經成立關注組要求媒體和警方跟進。

投資建議

作為一個虛擬貨幣的投資者，首先要了解風險與回報之間的關係，本身要明白虛擬貨幣是一類只有供需而沒有任何實體價值的投資產品，因此唯一可以影響其價格便是「投資者的信心」。今次事件的反映，當資金轉往其他市場，整個虛擬貨幣的市場便會受到宏觀的負面影響，也可見投資者也開始有「退潮」的想法。如果只是以「賭博」心態去投資，可以考慮配置，但如果是投資的話則要考慮清楚。

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責任編輯：陳佳恩