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【理財智慧】怕買股票唔識揀 不如趁基金價格跌買8.5%收息基金

理財智慧 15:42 2022/05/18

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「腥風血雨」最好用作形容最近股票市場的表現，面對全球宏觀經濟欠佳的情況下，例如美國加息、俄烏衝突的陰霾影響下，部分資金從股票市場抽走，導致環球股市都表現欠佳。同時，也未有任何利好消息帶後經濟發展，倒不如趁低價考慮配置派息基金，為自己提供被動收入。

同場加映:【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

認購方式
認購基金的方式有很多種，最簡單和直接的方式是透過銀行、券商認購，好處是收費透明 (當然認購價的高低是按產品而決) 和操作簡單 (只需利用手機應用程式)，只收取一筆過的認購費用，但缺點是每次轉換都需要支付額外費用；讀者也可考慮以投資相連保單認購，缺點是手續費較高(每年支付) ，但轉換無需支付額用費用和提供人壽保障。

月供或一次過認購
認購基金可以以月供或一次過方式認購，後者的好處是可以享受「平均成本法」好處，以長線投資按當日基金價格購買份額。但如果以現時基金價格，認為都已經處於一個「低位」故可以考慮一次過購買。但如果讀者是考慮板塊或地區性的股票基金，則可以考慮以月供的方式認購。

基金建議
在眾多的派息基金產品中，可以考慮配置每月派息的「安聯收益及增長基金」，參考每股派息的0.06，年化派息比率都有8.35%，但如果參考基金的12個月最高/最低單位資產淨值，最高為10.59、最低為8.18，現時8.27。如果參考現時的基金價格，每年利息可以達8.5%，因此讀者可以考慮趁底吸納，但當然基金的價格和派息都是可變的，投資前要留意。

同場加映:【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

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責任編輯：陳佳恩

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