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【開市9點半】騰訊業績今放榜　料經調整純利跌兩成　劉鶴：研究支持平台經濟具體措施

股市 06:24 2022/05/18

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重磅股騰訊 （00700） 今日公布季績，騰訊主席馬化騰此前已提到，騰訊正面臨挑戰與發展並存的新階段，收入與利潤增速放緩。綜合各大券商預測，預期首季度營收為1410.58億人民幣，按年升4.3%，GAAP純利為293.1億元人民幣，按年跌38.6%，經調整純利料為264.4億元人民幣，按年跌20.2%。

另外，國務院副總理劉鶴出席「推動數字經濟持續健康發展」專題協商會時指出，企業家是最重要的創新主體，要支持平台經濟、民營經濟持續健康發展，研究支持平台經濟規範健康發展具體措施，鼓勵平台企業參與國家重大科技創新項目。

晉達特約：市況不明 優質投資你要知

重點新聞：

1） 【互聯網經濟】劉鶴：研究支持平台經濟具體措施

2） 【京東業績9618】京東首季經調整淨利增1.6%超預期　美股盤前高港3%

3） 【基金調查】美銀：基金經理持現金比例升至911後最高　科技股悲觀情緒升至2006年高位

4） 【人民幣滙價】在岸人民幣反彈近500點子　近一周新高　分析：進一步大幅貶值可能性不大

5） 【新股IPO】中金料未來3年或有42隻中概股回歸　年均融資額達288億

6） 【長建AGM】李澤鉅：部分同事因出境難、原居香港索性長駐海外　長建營運不受出行限制影響

7） 【放寬堂食】林鄭月娥：5.19如期放寬第二階段社交距離措施　晚市堂食延至12時、酒吧可重開

8） 【TWTR】馬斯克以「假帳戶比例」要脅減價或取消收購　Twitter：致力以約定價與馬斯克交易

9） 【京東系】京東物流首季經調整虧損近8億人幣　按年收窄41.6%　馬越辭任首席財務官

港股ADR收市情況：

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港股 騰訊控股（00700） 騰訊 馬化騰

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