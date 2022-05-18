【開市9點半】騰訊業績今放榜　料經調整純利跌兩成　劉鶴：研究支持平台經濟具體措施

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【京東9618】京東美股低港2% 徐雷：此輪疫情「雙殺」線上線下消費 「保利潤」成經營主題、難有高增長
重磅股騰訊 （00700） 今日公布季績，騰訊主席馬化騰此前已提到，騰訊正面臨挑戰與發展並存的新階段，收入與利潤增速放緩。綜合各大券商預測，預期首季度營收為1410.58億人民幣，按年升4.3%，GAAP純利為293.1億元人民幣，按年跌38.6%，經調整純利料為264.4億元人民幣，按年跌20.2%。
另外，國務院副總理劉鶴出席「推動數字經濟持續健康發展」專題協商會時指出，企業家是最重要的創新主體，要支持平台經濟、民營經濟持續健康發展，研究支持平台經濟規範健康發展具體措施，鼓勵平台企業參與國家重大科技創新項目。
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欄名 : 開市9點半