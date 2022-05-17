【大行報告】高盛內地疫後復甦受惠股名單　9隻在港上市股份上榜

▲ 高盛內地疫後復甦受惠股名單，9隻在港上市股份上榜。

高盛篩選出內地潛在疫後復甦下的股份贏家與輸家，該行指網上零售與線上娛樂股傾向在防疫限制收緊下跑贏，而汽車、科技硬件、開採相關，以及運輸板塊的情況則相反。

高盛根據以下準則選出疫後復甦受惠股﹕有望受惠封城措施放鬆的行業、股價或回報對放寬封城措施最敏感、疫情緩和下盈利最受惠，以及地理位置或總部處於疫情中或高風險地區，名單當中有9隻股份在港上市。與此同時，該行亦選出受惠疫情持續的「宅在家」股份，主要是網上零售或娛樂等行業。

展望未來，高盛指中央繼續將復產與供應鏈復常視為優先事項，故相信製造業產相關股份，會在復常過程中成領先板塊，至於面向消費者的股份則可望在今年稍後時間復甦。

高盛潛在疫後復甦股名單

銀娛 （00027）

金沙 （01928）

周大福 （01929）

泡泡瑪特 （09992）

永利 （01128）

九毛九 （09922）

國藥控股 （01099）

海倫司 （09869）

中國宏橋 （01378）

高盛疫情未見顯著改善下的受惠股份名單

阿里巴巴（BABA）

京東（JD）

網易（NTES）

拚多多（PDD）

Bilibili（BILI）

微盟集團 （2013）

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