  • 23°C
香港時間 : 2022517日 (二) 23:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】高盛內地疫後復甦受惠股名單　9隻在港上市股份上榜

股市 22:50 2022/05/17

分享：

分享：

高盛內地疫後復甦受惠股名單，9隻在港上市股份上榜。

高盛篩選出內地潛在疫後復甦下的股份贏家與輸家，該行指網上零售與線上娛樂股傾向在防疫限制收緊下跑贏，而汽車、科技硬件、開採相關，以及運輸板塊的情況則相反。

高盛根據以下準則選出疫後復甦受惠股﹕有望受惠封城措施放鬆的行業、股價或回報對放寬封城措施最敏感、疫情緩和下盈利最受惠，以及地理位置或總部處於疫情中或高風險地區，名單當中有9隻股份在港上市。與此同時，該行亦選出受惠疫情持續的「宅在家」股份，主要是網上零售或娛樂等行業。

展望未來，高盛指中央繼續將復產與供應鏈復常視為優先事項，故相信製造業產相關股份，會在復常過程中成領先板塊，至於面向消費者的股份則可望在今年稍後時間復甦。

高盛潛在疫後復甦股名單
銀娛 （00027）
金沙 （01928）
周大福 （01929）
泡泡瑪特 （09992）
永利 （01128）
九毛九 （09922）
國藥控股 （01099）
海倫司 （09869）
中國宏橋 （01378）

高盛疫情未見顯著改善下的受惠股份名單
阿里巴巴（BABA）
京東（JD）
網易（NTES）
拚多多（PDD）
Bilibili（BILI）
微盟集團 （2013）

相關文章:

【大行報告】滙豐環球研究：美國降中國入口關稅與人幣下跌　中國股市料將受惠

【大行報告】摩通由「不宜投資」轉態大幅上調騰訊等科技股評級及目標價　「現進入第二階段投資進程」

【大行報告】大和料中港股今季見底、首選股新增蒙牛剔走友邦　料平台經濟最受惠政策（附港股名單和目標價）

大行報告 港股 九毛九（09922） 網易（美：NTES） 受惠股 中國宏橋（01378） 周大福（01929） 京東（美：JD） 阿里巴巴 國藥控股（01099）

上一篇文章

【京東9618】京東倒跌1.6%　徐雷：此輪疫情「雙殺」線上線下消費　「保利潤」成經營主題、難有高增長

下一篇文章

【恒指夜期+ADR】夜期跌148點　劉鶴撑平台經濟健康發展（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【放寬堂食】林鄭月娥：5.19如期放寬第二階段社交距離措施　晚市堂食延至12時、酒吧可重開
【放寬堂食】林鄭月娥：5.19如期放寬第二階段社交距離措施　晚市堂食延至12時、酒吧可重開
【美股開市】道指高開443點　納指升逾2%　美債息回升至2.94厘（不斷更新）
【美股開市】道指高開443點　納指升逾2%　美債息回升至2.94厘（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌148點　劉鶴撑平台經濟健康發展（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌148點　劉鶴撑平台經濟健康發展（不斷更新）
【綠色債券】零售綠債最多可獲發5手　4手或以下申請獲全數配發
【綠色債券】零售綠債最多可獲發5手　4手或以下申請獲全數配發
【日本旅行】日本月內推「測試旅遊」容許外國旅行團到訪　首輪不涉香港
【日本旅行】日本月內推「測試旅遊」容許外國旅行團到訪　首輪不涉香港
【股神巴菲特】巴郡加倉蘋果、西方石油　清倉30年長情股富國銀行
【股神巴菲特】巴郡加倉蘋果、西方石油　清倉30年長情股富國銀行
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款