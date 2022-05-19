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【二維碼】由條碼到二維碼：下一個會是三維碼？

科技 09:00 2022/05/19

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今時今日，人人皆知道並懂得使用二維碼。可以說是因為疫情的關係，二維碼的應用在香港變得更為廣泛及普及，因為現在人人都需要用到的安心出行App、電子針卡等，都涉及二維碼的應用。再者，大家網購後的貨品物流、送遞、取件過程中，也會使用到二維碼。二維碼真的變得無處不在。

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二維碼的「前身」，則是條碼（Bar Code），它早於上世紀50年代就已被美國開發出來，並於70年代開始於當地應用於超市、郵政、圖書館等。由於它只能橫向水平列印及掃描，所能儲存的資料量較少，除非把條碼印到「水蛇春」咁長吧！但它用於記錄貨品名稱、價格等，則綽綽有餘。在香港，條碼於80年代後期才開始被應用於零售，而筆者就在當時創業，推廣及發展條碼應用技術。

由日本開始應用   中國發揚光大
為要記錄更多資料，條碼就「進化」成二維碼，一般為正方形。QR Code（快速回應碼Quick Response Code）是二維碼中目前最流行的一種，它於90年代誕生於日本的汽車製造廠，本來用於追縱各式各樣的零件。後來QR Code被商戶用來儲存商店地址及網址，在日本的雜誌及廣告上流行起來，為消費者提供網址及優惠等資訊。

近年在中國因為網購、電子支付的盛行，QR Code就更為普及，可謂發揚光大。由2000年開始, 香港的醫院管理局已使用手持終端 , 配合 病人識別系統及病人派藥系統，讀取 QR code 以避免輸錯血，錯誤採樣，錯誤採血, 錯誤屍體鑑定, 配錯藥及派錯藥各種風險。

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元宇宙可用三維碼？
現在的QR Code可以儲存4千多個字母，中文字也可以儲存多達1,800個。而它另一個優點是有容錯能力，即使QR Code圖形有破損，破損最高到30%面積仍可被讀取，因此對用於物流運輸等十分有利。

近日與傳媒談及條碼及二維碼，有人忽發奇想問道：「會否出現三維碼？可能是立體的？會用於元宇宙？」這位朋友的想法也不無道理。隨着更大量資訊儲存的需要，二維碼仍然會向前發展，例如微軟就曾開發過一種高容量彩色條碼（High Capacity Color Barcode），可以說是彩色版的QR Code，但卻未成氣候而停運。

而在元宇宙的世界，許多事情仍然是未知數，換言之甚麼都有可能發生。我可以預想，到時在元宇宙中，可能我們只要一「看」某樣物件，就已經是掃了一個碼！那將會是甚麼碼？讓我們一同期待吧！

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撰文 : 謝小江 Million Tech萬碧發展有限公司創辦人

欄名 : Smart World

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