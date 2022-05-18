【綠色建築】創新物料　締造綠色建築未來

來自英國智庫組織皇家國際事務研究所（RIIA）或稱漆咸樓（Chatham House）的報告指，如果水泥製造業是一個國家，它是繼中國和美國外，全球第三大碳排放來源。因為每製造一公斤水泥便會衍生同等份量的二氧化碳，現在全球年產水泥40億噸，便產生同量的碳排放，隨著城市化的大趨勢，預計未來30年碳排有增無減。



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低排放水泥減排七成

香港政府計劃在2030年把本港的減碳以2005年為基準減少二至三成，建造業會否試用更多創新科技，協助香港減排呢？

2018年政府已撥款10億元成立「建造業創新及科技基金」，提升業界應用新技術的能力。3年來這個基金已批出約一半即5億多撥款；今年財政預算案再注資12億元優化措施。事實上，目前有不少低排放水泥的選擇甚至替代方案，其中更不乏大學科研成果。

例如我早前提過一種低溫水泥，就來自美國常春藤聯盟之一的羅格斯大學，製造過程中用較多黏土而少用石灰，毋須如傳統般加熱到千度，並能把二氧化碳鎖定在混凝土中，從而降低碳排量達七成。該公司現已跟一間瑞士建材巨企合作，研發成果會率先在歐美市場推出。



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細菌製造裝飾物 受H&M青睞

也有初創「異想天開」，用細菌製造瓷磚代替水泥。該技術將沙放入模具並注入微生物，從而啟動類似珊瑚生長的過程，最後生物水泥會混合回收得來的花崗岩。

這種環保物料受瑞典服裝企業H&M的青睞，打算把它用作該連鎖店的裝修物料。另外，美國科羅拉多大學波德分校在國際物料科學期刊Matter上發表研究，指用一種能產生光合作用的微生物「藍菌」來製造低碳水泥，製成品有自我修復裂縫、吸收空氣中有害物質的功能，兼且相當耐用，聽來神奇又吸引。

木板建樓是負碳排？

另一方面，有人把木材改造，成為新一代建築物料。在挪威，一楝於2019年落成、樓高85米分成18層、名叫米約薩塔的大廈，就以木材建造，是目前全球最高的木建築。不過這個紀錄可能很快被打破，芝加哥市正和劍橋大學合作，設計一楝80層高的住宅，以木材為主要物料。在去年美國科學促進會（AAAS）的會議上，劍橋大學就介紹了一種嶄新的木料，它由多層物料合成，可用於地板、牆壁或樑柱，強度媲美鋼鐵，而重量則只有鋼的二成，而且有防火功能。

在減碳排上，以這種新型木料建造一座300平方米的四層建築只排放126噸二氧化碳，比用混凝土排放的310噸和鋼鐵排放498噸相對少。而且，用木板建樓可說是「負碳排」，因為樹木生長時會吸收碳，相當於540噸碳，所以被視為可持續發展的新動力。