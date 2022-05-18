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【電子支付】摩根大通報告　料2024年本港電子錢包將超信用卡

商業 12:30 2022/05/18

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摩根大通報告指出，本港電子錢包發展迅速，將超越卡類成為電商交易主力。（資料圖片）

疫情大幅加速本地電商發展，市民使用網購機會增加，但摩根大通分析報告指，香港雖然屬數碼發達的地區，尚未像鄰近市場般廣泛接受電商服務，但電子錢包發展迅速，勢將超越卡類成為電商交易主力。

【速食時裝】英國Zara郵寄退貨不再免費　香港會否受影響？

據摩根大通的「環球電商趨勢報告」指出，香港人雖然熟悉數碼科技，但電商發展仍相對緩慢，消費者尚未完全習慣全渠道和電子商務形式，而且網上消費金額仍然相對保守，2021年的港人平均消費金額約1839美元(約14,400港元)，比澳洲的2,287美元(約17,900港元)要低，並稍高於新加坡1,442.7美元(約11300港元)。

電子錢包更便捷 減結賬前放棄交易風險

至於支付方式，目前卡類雖仍是港人支付電商消費的主要方式，市場佔有率39%，在16至65歲人口中八達通卡更達到95%。但電子錢包亦已經追上至38%市場份額，當中流行的有Aliplay及PayPal。報告指出預計到2024年，電子錢包將伴隨電商及數碼開銷增長，可望取代卡類成為首選的支付方式，預計會佔交易額的45%。

由於傳統卡類網上支付方式，往往需要額外輸入資料及認證作結算，增加顧客放棄交易機會。新式電子錢包提供無縫用戶體驗及更快交易速度，可變相降低消費者在結賬前放棄交易的風險，同時滿足顧客偏好。Tofugear在2019年的調查反映，主力網上消費的港人當中，分別有92%千禧世代和86%的Z世代曾經使用電子錢包。

發卡機構Visa的報告亦提及，全球超過70%中小企已視電子支付為實現業務增長基礎，將電子錢包納入為付款選項之一。Baymard Institute的網購統計顯示，消費者在網購途中放棄結帳的比率達到7成，Statista分析指商戶沒有支援消費者偏好的支付方案是原因之一。

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責任編輯：王浩賢

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