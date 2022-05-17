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【美股業績】Walmart首季度盈利遜預期　下調盈利指引、盤前跌逾7%

股市 19:32 2022/05/17

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Walmart首季度營收及盈利遜預期　下調全年及次季度盈利指引

Walmart（美：WMT）截至4月底止，首季度盈利均低於市場預期。Walmart上季總收入按年升2.4%至1415.7億美元，高於市場預期的1390.9億美元，期內，經調整每股盈利為1.3美元，低於預期的1.48美元。Walmart下調全年及次季度盈利指引，於美股盤前股價跌7.1%，報137.75美元。

Walmart行政總裁Doug McMillon表示，季內盈利表現令人意外，亦反映美國不尋常的環境。美國通脹，尤其是食品及能源，為盈利組合及經營成本造成比預期大的壓力。集團正在調整，亦將會平衡消費者的需要及未來盈利增長。

Walmart首季度於美國市場的淨銷售增加4%至969億美元，其中，電商銷售則僅增長1%。於國際市場，銷售按年跌13%至238億美元，主因受累於50億元的資產剝離及滙率波動。不過，期內，環球廣告業績按年升逾30%。

對於全年業績指引，Walmart將按固定滙率計淨銷售的預期由此前的升3%上調至4%，但每股盈利則由預期升中單位數調整至跌1%。至於第二季度，集團預期淨銷售升逾5%，每股盈利預期持平至稍微上升，此前則預期有低至中單位數增長。

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沃爾瑪（Walmart，美：WMT） 美股
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