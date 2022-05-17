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【慈善義賣】太古地產舉行網上義賣書藉 由即日至6月16日 書籍一律每本10元預售

理財智慧 19:28 2022/05/17

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太古地產舉辦的「書出愛心．十元義賣」將於6月底在太古坊舉行，而在實體活動前，首次推出網上慈善義賣，限定於5月16日至6月16日內，預售兒童及青少年書籍，一律每本10元。

同場加映：【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

市民在「書出愛心．十元義賣」網上平台選購書籍後，隨即可在網上電子支付，而市民購得書籍後可於6月25日至7月3日的中午12時至晚上8時期間 ，前往太古坊栢克大廈404至407室領取。

「書出愛心．十元義賣」網上書籍義賣平台特別推出 「書出愛心．慈善書券」，市民除了能為子女選購好書外，也可以為有需要的孩子送上好書，每張書劵10元。每一張慈善書券，可助基層學童免費揀選一本書籍。此外，網上義賣平台特別推出貼心的《主編十選．閱讀福袋》限定套裝，每套十本，由主編挑選，分別有34個不同主題，如英雄及公主、「機關」立體書、兒童繪本等系列，而每套慈善價為90元。至於實體書籍義賣訂於今年6月25日至7月3日共9天在太古坊舉行。

網上書籍義賣網址: https://booksforlove.shoplineapp.com/

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責任編輯：羅浩濂

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