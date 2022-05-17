【消費情報】希慎年度活動「hy! Power Up」三重獎賞優惠 過百商戶逾9萬張電子現金券7折發售

希慎集團將於本周五（20日）推出年度活動「hy! Power Up」，今年參與的利園區商戶超過100個，當中包括時尚服飾、美妝護理、環球美食、生活精品及品味家居、童裝及遊戲學習等等。今年的消費禮遇亦升級為「三重獎賞」：包括「7折商戶電子現金券」、「恒生信用卡獨家優惠獎賞」，以及「Lee Gardens積分換現金回贈」。

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第1重賞：7折商戶電子現金券

希慎「hy! Power Up」將於5月20日早上10時起登陸hy! 網上平台，屆時將發售7折商戶電子現金券。Lee Gardens會員可於活動期間，以7折搶購商戶電子現金券，已購買的現金券將存入Lee Gardens App的電子錢包。

是次推廣多達100個利園區商戶參與，由時尚服飾、美妝護理、環球美食至品味家居均應有盡有，當中不乏人氣品牌，包括BEYORG、COVA Ristorante & Caffe、Dr. Martens、ENOTECA、 Feather & Bone、HOMELESS、MOSCHINO、mothercare、NIKE、Pret A Manger、RIMOWA、UNIQLO、THE SPA by VALMONT、Venchi、XOVĒ、十里洋場、誠品、千両、權八、西苑酒家、樂天皇朝等等。

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第2重賞：恒生信用卡獨家優惠獎賞

希慎集團是次將聯同恒生信用卡推出獨家優惠，會員憑指定恒生信用卡於hy! 網上平台購買利園區商戶電子現金券，可以低至5折至抵價搶購商戶電子現金券，名額有限。

第3重賞：Lee Gardens積分換現金回贈

會員於hy! 網上平台購買商戶現金券，結帳時可將現有Lee Gardens積分作即時折扣，同時賺取Lee Gardens積分。每單hy! Power Up商戶電子現金券之交易最多可使用Lee Gardens積分兌換等值不多於交易淨值20%之即時折扣，餘額需以指定付款方式結帳。

商戶同步推折扣優惠

利園區多個商戶亦推出不同類型的商品及美容療程，以低至42折發售以答謝顧客的支持，即場使用「hy! Power Up」商戶現金券更享折上折優惠。

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責任編輯：嚴浩文