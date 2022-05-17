【有相睇】華懋薄扶林「碧麗軒」開放現樓　複式戶陪你睇

樓市交投轉旺，發展商加快推售豪宅，華懋集團旗下薄扶林碧麗軒日前首度開放示範單位。其中單位01連裝修，實用面積2,646平方呎，為「碧麗軒」中面積最大的複式府邸，屬四套房間隔。（見下圖）

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此外，華懋集團同時開放單位05，為無改動之複式單位，實用面積1,818平方呎，三房一套設計，另連370平方呎平台、145平方呎私人花園。

華懋集團銷售部總監吳崇武說，碧麗軒意向價將參考南區住宅成交價，亦將視乎市場反應，計劃短期內推出更多單位招標。他又說，近月多個豪宅新盤部署推售，相信「百貨應百客」，而本地累積了一定購買力，加上「碧麗軒」有其特色，所以絕對不怕競爭，亦對銷情有信心。

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