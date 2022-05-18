  • 22°C
香港時間 : 2022518日 (三) 06:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【京東9618】京東美股低港2%　徐雷：此輪疫情「雙殺」線上線下消費　「保利潤」成經營主題、難有高增長

新經濟追蹤 06:39 2022/05/18

分享：

分享：

京東徐雷：是次疫情對線上線下消費是「雙殺」　「保利潤」成經營主題、難有高增長

京東集團 （09618） 首席執行官徐雷表示，從3月份開始的上海疫情，對整個中國零售影響比較大，今年和之前疫情的對比，此次疫情傳播過程中速度快也不容易發覺，政府防控措施不變的情況下，影響城市和消費者更多，供應鏈影響較前兩年厲害。前兩年是利好電商，線下消費轉移，這次疫情對於線上線下是一個「雙殺」。

京東美股即市曾升9.5%，高見56.4美元，相當於221.36港元，較港收市價高3.1%，不過，京東美股早段股價急跌，低見49.7美元，跌3.6%，即195.07港元，較港收市價低9.2%，收市升4.2%，收報53.67美元，相當於210.65港元，較港收市價低1.9%。

徐雷在首季業績會議上透露，年初和大部分品牌溝通時，大家根據今年經濟形勢預判，紛紛調低年度預算，「保利潤」成為今年經營主題，因此今年的商業環境也不太支持高速增長。

在「618大促」準備方面，他指，今年品牌商及商家的銷售壓力較大，因此相信他們在參與「618大促」時會較往年積極。目前備貨方面，除上海外，其他地區基本都是按計劃進行。不過，他指因消費前景不明，今年不會為活動設任何指標。

徐雷表示，北上廣深四大城市在本輪疫情都受到不同程度的影響，尤其上海和北京受影響時間較長，而京東銷售佔比在這4個城市亦較高。而因核心區域的封控，導致整體物流面臨困難，定單履約周期變長，定單取消率在4月明顯上升，而5月情況雖然好轉，但情況仍較去年嚴重。

在產品方面，他形容，疫情導致消費者收入和信心不足，整體消費低迷，高客單價商品消費力不強，在流量增長情況下，銷量仍然下降。只有健康產品和超市產品仍保持高增長，電子產品、服裝的需求疲弱。他舉例指，IT產品今年貨源充足，但因成本價格上升，產品價格難以下降。服裝品類方面，因春裝庫存積壓，很多工廠直接沒有生產夏裝。

首季業績表現超市場預期，在非公認會計準則下，歸屬股東淨利潤為40.32億元（人民幣，下同），按年微增1.6%，期內收入達2397億元，按年增長18%。

【石Sir一周前瞻及異動股】吉利、長建及美圖

相關文章：【京東系】京東物流首季經調整虧損近8億人幣　按年收窄41.6%　馬越辭任首席財務官

【京東9618】京東首季經調整淨利增1.6%至40.3億人幣　超市場預期、美股盤前彈9%（附大行預測報告）

開啟hket App，閱讀全文
港股 中國市場 京東集團—SW（09618） 疫情 壓力 產品 商品 經濟 京東（美：JD） 銷售

上一篇文章

【ET財經早點1分鐘】鮑威爾：毫不猶豫加息到中性水平之上 道指升431點 夜期跌90點

下一篇文章

【開市9點半】騰訊業績今放榜　料經調整純利跌兩成　劉鶴：研究支持平台經濟具體措施
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【互聯網經濟】劉鶴：研究支持平台經濟具體措施
【互聯網經濟】劉鶴：研究支持平台經濟具體措施
【綠色債券】零售綠債最多可獲發5手　4手或以下申請獲全數配發
【綠色債券】零售綠債最多可獲發5手　4手或以下申請獲全數配發
【恒指夜期+ADR】夜期跌90點　京東美股由低港9%收窄至低2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌90點　京東美股由低港9%收窄至低2%（不斷更新）
【股神巴菲特】巴郡加倉蘋果、西方石油　清倉30年長情股富國銀行
【股神巴菲特】巴郡加倉蘋果、西方石油　清倉30年長情股富國銀行
【放寬堂食】林鄭月娥：5.19如期放寬第二階段社交距離措施　晚市堂食延至12時、酒吧可重開
【放寬堂食】林鄭月娥：5.19如期放寬第二階段社交距離措施　晚市堂食延至12時、酒吧可重開
【美股收市】鮑威爾「軟著陸」言論 道指漲逾400點 標指納指齊升逾2%（不斷更新）
【美股收市】鮑威爾「軟著陸」言論 道指漲逾400點 標指納指齊升逾2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款