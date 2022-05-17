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【京東9618】京東徐雷：此輪疫情「雙殺」線上線下消費　「保利潤」成經營主題、難有高增長

新經濟追蹤 21:33 2022/05/17

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京東徐雷：是次疫情對線上線下消費是「雙殺」　「保利潤」成經營主題、難有高增長

京東集團 （09618） 首席執行官徐雷表示，從3月份開始的上海疫情，對整個中國零售影響比較大，今年和之前疫情的對比，此次疫情傳播過程中速度快也不容易發覺，政府防控措施不變的情況下，影響城市和消費者更多，供應鏈影響較前兩年厲害。前兩年是利好電商，線下消費轉移，這次疫情對於線上線下是一個「雙殺」。

徐雷在首季業績會議上透露，年初和大部分品牌溝通時，大家根據今年經濟形勢預判，紛紛調低年度預算，「保利潤」成為今年經營主題，因此今年的商業環境也不太支持高速增長。

在「618大促」準備方面，他指，今年品牌商及商家的銷售壓力較大，因此相信他們在參與「618大促」時會較往年積極。目前備貨方面，除上海外，其他地區基本都是按計劃進行。不過，他指因消費前景不明，今年不會為活動設任何指標。

徐雷表示，北上廣深四大城市在本輪疫情都受到不同程度的影響，尤其上海和北京受影響時間較長，而京東銷售佔比在這4個城市亦較高。而因核心區域的封控，導致整體物流面臨困難，定單履約周期變長，定單取消率在4月明顯上升，而5月情況雖然好轉，但情況仍較去年嚴重。

在產品方面，他形容，疫情導致消費者收入和信心不足，整體消費低迷，高客單價商品消費力不強，在流量增長情況下，銷量仍然下降。只有健康產品和超市產品仍保持高增長，電子產品、服裝的需求疲弱。他舉例指，IT產品今年貨源充足，但因成本價格上升，產品價格難以下降。服裝品類方面，因春裝庫存積壓，很多工廠直接沒有生產夏裝。

首季業績表現超市場預期，在非公認會計準則下，歸屬股東淨利潤為40.32億元（人民幣，下同），按年微增1.6%，期內收入達2397億元，按年增長18%。

相關文章：【京東系】京東物流首季經調整虧損近8億人幣　按年收窄41.6%　馬越辭任首席財務官

【京東9618】京東首季經調整淨利增1.6%至40.3億人幣　超市場預期、美股盤前彈9%（附大行預測報告）

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港股 中國市場 京東集團—SW（09618） 疫情 壓力 產品 商品 經濟 京東（美：JD） 銷售

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