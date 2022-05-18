哈里前度終成婚 老公原來同哈里有淵源？

英國哈里王子與前度Chelsy Davy拍拖七年未能開花結果，其後於2016年與梅根拍拖，兩年後終於封盤，成為幸福爸爸。Davy最近亦傳出喜訊，英媒報道指，她與經營酒店的英國男子結婚。男子原來與哈里有淵源，為哈里當年的學長。

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37歲的哈里（Prince Harry）與36歲Chelsy Davy於2004年拍拖，相戀七年無奈分手。英媒報道引述消息人士指， Davy於1月誕下男嬰，並改名為Leo，但當時沒有人知道男嬰父親身份，其後才得悉是與35歲英國演員Jack Cutmore-Scott的哥哥、牛津大學畢業生、The Harper Hotel的董事總經理Sam Cutmore-Scott。

Davy本月與Sam喜結連理，只邀請極少數人出席婚禮，僅向朋友分享一張她在煙花下戴著結婚戒指的照片。據悉，Sam當年就讀伊頓公學，高哈里一年級，相信兩人在校園有機會擦身而過。

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事實上，Sam的家庭背景亦相當雄厚，父母是Bijou Collection酒店集團董事，有4個專屬豪華婚禮場地、包括豪宅、莊園、修道院及法國南部的一座城堡。據報他與Davy婚後將居住西倫敦Chiswick 。

哈里有多位歷任女友，當中Davy是與哈里相戀最久的女友。Davy現在經營珠寶及奢侈旅遊業務，她在2020年透露交往中，但拒絕透露更多細節。

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責任編輯：郭麗明