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【大行報告】滙豐環球研究：美國降中國入口關稅與人幣下跌　中國股市料將受惠

股市 19:10 2022/05/17

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滙豐環球研究預期，中國股票將受惠美國降中國入口關稅與人民幣下跌。

滙豐環球研究發表中國股票策略，指過去幾個月中國股市的情況與2019年初有很多相似之處。倘美國下調中國入口貨品關稅，以及人民幣回穩，該行料市場情緒可望改善，中國股市的風險溢價亦可能回落。

滙豐環球研究指出，中國股票現時的風險溢價，亦即股票投資回報減去無風險利率後所錄的額外回報，現已升至6.37%，逼近2019年初高位。回顧當時，A股市場經歷類似近期的跌市，惟隨後A股見底並錄得一輪反彈，原因是當時連串中美高級別會談導致貿易戰冷卻，以及內地政府致力刺激經濟與資本市場。

潛在受惠版塊包括汽車、基建及消費股

倘美國下調中國入口商品關稅一事於未來幾個月成真，該行認為將成股市正面催化劑。與此同時，人民幣下跌亦有望利好中資企業盈利，因較低的人民幣滙價，與中資企業海外收入的按年增長存在強勁相關性。滙豐環球研究推算，人民幣今輪兌美元的下跌，將有助A股上市企業盈利今年增長0.94個百分點。

至於美國下調中國關稅的潛在受惠版塊，滙豐環球研究指包括消費電子產品、化學、建築機器、基建、可再生能源、消費、物流、汽車。

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