加州山火吞噬7800萬豪宅 臨簽約成交竟燒剩個殼

美國加州橙縣過去一周發生山火，摧毀超過20幢房屋。其中一幢價值989萬美元（約 7,763萬港元）的頂級豪宅也遭山火無情吞噬，更慘的是屋主本來準備和買家簽約出售豪宅，卻經閉路電視目睹豪宅燒剩個殼。

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涉事豪宅位於橙縣城市Laguna Niguel，面積達到1萬呎，屬7房6套間隔並享有海景。豪宅設有一間兩層圖書室、附有桑拿浴室和蒸汽浴室的普拉提（pilates）工作室。

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業主今年1月以1,039萬美元（約8,156萬港元）放售，其後於3月減價至989萬美元。根據房地產平台Realtor.com，鄰近地區的樓價中位數為192萬美元（約1,507萬港元），因此這幢住宅算是當地頂級豪宅。

業主本來已經和準買家達成協議，並準備簽約成交。但橙縣山火波及豪宅，業主當時身處加拿大，通過閉路電視鏡頭目睹豪宅遭山火燒毀至只剩下外殼。

據悉，準買家本來計劃購買豪宅後重新裝修大翻新，但目前未知會否放棄交易。

雖然業主已為豪宅購買家居保險，但由於全球變暖風險增加，加州業主要投保火險的難度大增之餘，保費同樣飆升。

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責任編輯：鄭錦玲