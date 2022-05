碧咸嫂批「求瘦」已過時 稱老公現時更愛自己

近年大碼時裝興起,掀起對於以往追求纖瘦身型的反思。英國球星碧咸妻子Victoria受訪時表示,女性追求纖瘦已是過時的想法,認為應該忠於自己的身材去穿著。Victoria更表示,老公更喜歡現時更有線條美的她。

Victoria接受英國時尚雜誌Grazia訪問時表示,現今女性希望擁有更健康及靈瓏有致的外型,而且不再關心特別身材的人士,更願意認識自我及接受自己的身材。Victoria表示,

「追求纖瘦是一種過時的態度。」(wanting to be “really thin” is an “old-fashioned attitude”.)