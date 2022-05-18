碧咸嫂批「求瘦」已過時 稱老公現時更愛自己

近年大碼時裝興起，掀起對於以往追求纖瘦身型的反思。英國球星碧咸妻子Victoria受訪時表示，女性追求纖瘦已是過時的想法，認為應該忠於自己的身材去穿著。Victoria更表示，老公更喜歡現時更有線條美的她。

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Victoria接受英國時尚雜誌Grazia訪問時表示，現今女性希望擁有更健康及靈瓏有致的外型，而且不再關心特別身材的人士，更願意認識自我及接受自己的身材。Victoria表示，

「追求纖瘦是一種過時的態度。」（wanting to be “really thin” is an “old-fashioned attitude”.）

Victoria亦分享，如何在享受及飲食健康與運動之間取得平衡。她指，充分了解自身平衡的狀態時，自然能夠不會過分追求更瘦。

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Victoria透露，運動習慣已改為更著重重量訓練，打造更有線條美的身型，每周與丈夫碧咸（David Beckham）及私人訓練員運動5或6日。同時，Victoria更表示，自從她忠於自我身材打扮，碧咸便更加愛現時的她。

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責任編輯：吳漢培

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