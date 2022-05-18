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【ET開市直擊】數字經濟有錢景　新經濟股繼續升？（附time code）

股市 11:01 2022/05/18

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國務院副總理劉鶴上日於全國政協「推動數字經濟持續健康發展」專題協商會發言，開腔支持平台經濟發展，市場憧憬科技股監管放寬，科技股急升撐市，帶動恒指收升逾650點，企穩兩萬點。數字經濟有錢景？騰訊 （00700） 上日收升逾半成，今日業績出爐成焦點，新經濟股有力繼續升？獨立股評人唐牛今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。

Time code
00：23 - 港股今日焦點速覽　
00：51 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
01：52 - 亞太股市早段市況速報
02：25 - 美股大幅造好    標指反彈目標睇4200點
05：00 - 大市反彈    Tesla（TSLA.US）可吸納？
06：02 - 炒科技股揀美團 （03690）    走勢強、如突破阻力可上望190-200元水平
06：57 - 騰訊 （00700） 今晚出業績要小心
07：16 - 美股博反彈揀龍頭    淡倉可食糊、加好倉
09：43 - 港股上日市況速覽+北水盤路
10：35 - 恒指下一站望20700至20800點水平    A股、人民幣挾上
12：20 - 恒指到20700至20800點水平可考慮開淡倉
12：30 - 政策好消息不斷     短線睇好科技股、中線區間上落
14：32 - 京東 （09618） 業績遠勝預期     有得博反彈、上望260元
17：10 - 騰訊 （00700） 業績已預先炒起    憂績後跌、現價未必值博
18：55 - 騰訊 （00700） 如上390元    甚至可考慮造淡倉
19：23 - 汽車下鄉仍有得炒？    比亞迪 （01211） 炒上落
21：25 - 汽車股如未入場    宜等回落才買入
21：45 - 汽車下鄉政策如出台或有沽壓    現時買要等靚位、注碼小
22：58 - ET個股推介：美團 （03690）
27：15 - 港股開市前市況速報
27：45 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 走勢已轉差？可再買入嗎？咩位可買及上望？
30：10 - 觀眾問股：中海油 （00883） 10.92元買入等收息用可以嗎？ 上望空間幾多？ 除淨前買賣策略如何？
31：42 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） VS 騰訊 （00700） VS 美團 （03690） 點揀？
32：30 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 小注一手有沒有得博？ 吉利汽車 （00175） 、理想汽車 （02015） 、蔚來 （09866） 點睇？
34：31 - 觀眾問股：南方恒生科技 （03033） 可留意？數字經濟平台會否利好？上望多少？
35：24 - 觀眾問股：大市仍會繼續跌嗎？
36：52 - 觀眾問股：中移動 （00941） 現價買等收息策略如何？
38：26 - 觀眾問股：港燈 （02638） 、香港電訊 （06823） 是否儲貨長線收息好選擇？ 想自製長糧每月動用2萬元如何分配？
41：02 - 觀眾問股：電訊盈科 （00008） 除淨後仍繼續炒上？  4元有貨可加注？
42：52 - 觀眾問股：中銀香港 （02388） 24.85元有貨可上望31元？
44：40 - 觀眾問股：國泰 （00293） 上望空間幾多？值得入市嗎？
45：44 - 觀眾問股：九龍倉 （00004） 走勢點睇？現在RSI是否底背馳？咩位可以買入？
46：47 - 觀眾問股：君實生物 （01877） 62元買入走唔切     現時點做？
47：48 - 觀眾問股：耐世特 （01316） 可以咩位入？   前景點睇？
49：05 - 觀眾問股：吉利汽車 （00175） 24元有少貨    現值得加碼嗎？
50：17 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 輸過錢可翻兜？
51：07 - 騰訊 （00700） 回調可買入博業績？
51：51 - Tesla（TSLA.US）850美元有貨應繼續持有定減持？  今年上望多少？
54：13 - 港股、A股開市初段市況速報
55：07 - 消息股：京東 （09618） 、京東物流 （02618）
55：50 - 財經日誌提提你

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欄名 : ET開市直擊

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