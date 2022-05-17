  • 24°C
香港時間 : 2022517日 (二) 19:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】業主被感動再劈價9%　孝順仔成功斥逾1300萬購連天台單位　讓退休父母享福

股樓投資 18:51 2022/05/17

分享：

分享：

置業氣氛持續活躍，特色單位備受追捧。中原地產林恩信表示，荃灣名逸居2座頂層特色戶，實用面積779平方呎，三房套房間隔，附連約567平方呎天台，享開揚荃灣市景，去年11月放盤，當時叫價1,438萬元，及至今年1月，減價至1,388萬元，並獲一名孝順仔睇中，業主因被其孝心感動，最終進一步減至1,305萬元賣樓，實用呎價約16,752元。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

林恩信指，該名孝順仔為方便照顧已退休的父母，決定購入大單位同住，由於鍾情名逸居鄰近大窩口港鐵站及荃灣市中心，而且上址連天台，提供額外活動空間，即把握機會購入自用。 

資料顯示，原業主於2003年以355萬元一手購入單位，持貨19年，現帳面獲利950萬元，單位期內升值近2.7倍。

同場加映【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 名逸居 中原地產

上一篇文章

【東鐵過海】東鐵線過海段通車 新世紀廣場力推三大企劃拓展商機 預計5月人流及生意額按月上升三成

下一篇文章

【職場熱話】打工仔下班拿錯雨傘 翌日同事獅子開大口 竟要求賠償500元的士錢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【綠色債券】綠債配發結果公布 每人最多獲發5手 19日掛牌上市
【綠色債券】綠債配發結果公布 每人最多獲發5手 19日掛牌上市
【消費情報】7-Eleven聯乘日本潮牌FDMTL 推限量1,000套瀛格拼布公仔 yuu會員優先預訂
【消費情報】7-Eleven聯乘日本潮牌FDMTL 推限量1,000套瀛格拼布公仔 yuu會員優先預訂
【賞你遊】（附報名詳情）新一輪「賞你遊香港」首批行程出爐 市民周二起可直接向旅行社報名 第二及第三批將在6月推出
【賞你遊】（附報名詳情）新一輪「賞你遊香港」首批行程出爐 市民周二起可直接向旅行社報名 第二及第三批將在6月推出
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【NFT】本地藝術展覽「ARTAVERSE」 於6月3至12日中環海濱活動空間舉行 門票最平280元
【NFT】本地藝術展覽「ARTAVERSE」 於6月3至12日中環海濱活動空間舉行 門票最平280元
【虛擬經濟】Luna基金會公布不明比特幣去向 逾8萬比特幣儲備已近耗盡 剩餘資產賠償UST散戶
【虛擬經濟】Luna基金會公布不明比特幣去向 逾8萬比特幣儲備已近耗盡 剩餘資產賠償UST散戶
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款