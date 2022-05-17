【有相睇】業主被感動再劈價9%　孝順仔成功斥逾1300萬購連天台單位　讓退休父母享福

置業氣氛持續活躍，特色單位備受追捧。中原地產林恩信表示，荃灣名逸居2座頂層特色戶，實用面積779平方呎，三房套房間隔，附連約567平方呎天台，享開揚荃灣市景，去年11月放盤，當時叫價1,438萬元，及至今年1月，減價至1,388萬元，並獲一名孝順仔睇中，業主因被其孝心感動，最終進一步減至1,305萬元賣樓，實用呎價約16,752元。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

林恩信指，該名孝順仔為方便照顧已退休的父母，決定購入大單位同住，由於鍾情名逸居鄰近大窩口港鐵站及荃灣市中心，而且上址連天台，提供額外活動空間，即把握機會購入自用。

資料顯示，原業主於2003年以355萬元一手購入單位，持貨19年，現帳面獲利950萬元，單位期內升值近2.7倍。

同場加映【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機