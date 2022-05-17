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【人民幣滙價】在岸人民幣反彈近500點子　近一周新高　分析：進一步大幅貶值可能性不大

股市 18:36 2022/05/17

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在岸人民幣反彈，今午收報6.7472兌1美元，升495點子，是近一周新高。人民幣中間價今報6.7854兌1美元，升17點子。

路透引述交易員認為，人民幣兌美元滙價自3月底以來暴跌7%後，進一步大幅貶值可能性不大。中信證券首席宏觀分析師明明認為，央行有豐富的政策工具箱來處理滙率波動，可以利用政策層面的監管，來控制美元走強導致的人民幣快速貶值。他又說，從長遠來看，中國經濟基本面的穩定和美元的疲軟可能有助於人民幣重新走強。

一位中資行交易員則指，中美經濟基本面的錯位在第二季度更加明顯，短期內人民幣仍有貶值空間，但不能排除央行會採取政策措施來緩解貶值。

外管局：人民幣對一籃子貨幣保持基本穩定

另外，國家外滙管理局副局長、新聞發言人王春英表示，近期人民幣對美元滙率出現一點貶值，但與全球主要貨幣相比仍較為穩健。從多邊匯率看，人民幣對一籃子貨幣保持基本穩定。《央視》引述王春英指，觀察人民幣匯率，既要看到短期雙向波動的「形」，更要看長期基本穩定的「勢」，近幾年人民幣滙率無論階段性升值還是貶值，都體現為更趨常態化的雙向波動，總體看依然在合理均衡水平上保持基本穩定。

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