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【京東系】京東物流首季經調整虧損近8億人幣　按年收窄41.6%　馬越辭任首席財務官

股市 18:47 2022/05/17

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京東物流首季經調整虧損近8億人幣　按年收窄41.6%

京東系上市公司陸續公佈首季業績。京東物流 （02618） 公布今年首季業績，期內收入達273.5億元（人民幣，下同），按年增長22%；經調整虧損達7.98億元，按年收窄41.6%。京東物流今日收報15.94元，升3.5%。

京東物流表示，總收入增加，主要受一體化供應鏈客戶以及其他客戶收入的驅動，當中一體化供應鏈客戶收入按年增16.2%，其他客戶收入按年增34.8%。今年首季單客戶平均收入達106575元，對比2020年同期為110762元。

此外，公司今年首季的虧損減少，主要是由於可轉換可贖回優先股公允價值變動虧損減少、精細化成本控制措施、有效調整客戶結構，以及規模經濟推動成本效益提高。

另外，京東物流公布，馬越因將於京東集團擔任新的職務，已提呈辭任公司的首席財務官職務，自2022年5月17日起生效。單甦接任首席財務官的職務，同日生效。單甦現年40歲，於2021年12月加入京東集團。

【ET財智Talk】晉達特約：市況不明　優質投資你要知

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