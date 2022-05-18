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大企高薪挖角機師　地區航線人手不足削班虧損

商業 11:00 2022/05/18

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巨頭航空公司為滿足機隊的正規及後備機師而「搶人」，令小型地區航線經營困難，來不及補充新機師。(法新社圖片)

巨頭航空公司為滿足機隊的正規及後備機師而「搶人」，令小型地區航線經營困難，來不及補充新機師。

【好想去日本】日本月內試辦小型旅行團　首階段開放予4國

美國鳳凰城的梅薩航空集團行政總裁Jonathan Ornstein稱，機師只要2星期通知即可轉職，惟集團預計要花120日才可補充空缺，目前該企仍要增聘約200名機師，上一季已因削班損失近4,300萬美元(約3.5億港元)。其他公司亦有以特別簽證向澳洲招募「外援」機師，惟數量遠不及需求，澳洲當地亦面對相同問題。

雖然有企業為保航班運作，如英國易捷航空選擇減位措施應對，解決機艙服務員1對50乘客的飛行要求，惟目前機師尚無法有此彈性，一般窄身客機短途航班仍要兩位機師執勤，情況要到下一代客機投入服務才可望有所改變。

近至香港，國泰航空已重啟見習機師培訓計劃，目標於2025年前招募及培訓逾 800名見習機師，發言人表示國泰航空自去年夏季以來，已招募約200名合資格機師，集團各航空公司合共增聘約300名機師。另在2020年完成見習機師訓練，因疫情未能加入的合資格機師亦將投入服務，國泰預計年內約有150名該等見習機師畢業生陸續加入。據外電引述國泰內部文件消息，亦會增加各級機師津貼福利以挽留人材。

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責任編輯:王浩賢

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