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【智能手機】Huawei P50智能手機登陸香港 雙鏡頭還原攝力 售$5,988元

科技 18:23 2022/05/17

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P50智能手機繼續主打攝影能力。（向頌勤攝）

華為（Huawei）繼在港推出旗艦智能手機P50 Pro及摺機的P50 Pocket後，今（17日）在港推出P50智能手機，續搭載主打影相攝影鏡頭及支援AIS防震拍攝功能，6.5吋OLED屏幕、內置Snapdragon 888處理器，機身厚度只有7.92mm，輕巧又可滿足對攝影及拍片的用家。售$5,988元。

【智能手錶】三星下半年將推出智能手錶　傳Galaxy Watch 5 Pro採用藍寶石玻璃屏幕

雙影像鏡頭系統  相片更真實
P50搭載Leica認證的「萬象雙環」原色雙影像鏡頭系統，機背的主鏡頭備有5,000萬像素原色鏡頭、1,300萬像超廣角鏡及1,200萬像長焦鏡頭，提供XD Optics 5倍光學變焦及50倍數碼變焦功能，並以XD Fusion Pro原色影像處理引擎，即時處理拍攝影像的光線誤差修正，令相片還原度、顏色準確度及色域均提升，讓手機攝影全面化，拍攝的相片更真實。

拍攝相片外，P50的鏡頭也支援4K@60fps及1,080p@240fps慢動作影片拍攝功能，影片拍攝更可利用實時HDR動態色彩範圍技術，提升影片的光暗反差，提升影片層次感。另外，於拍攝影片時，更可以後置主鏡頭及前置鏡頭同時攝錄兩個高清解像度影片，令拍攝樂趣更多。

    點擊圖片放大
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【元宇宙】英皇娛樂旗下首位藝人　張敬軒推出NFT「HertzCity」

其他規格方面，機內支援雙卡通訊網絡功能，但均只提供4G LTE網絡制式、纖薄的7.92mm機身厚度及181g重量、6.5吋屏幕支援90Hz及最高300Hz的觸控採樣率，開啟程式或點擊屏幕拍攝，有更快速的回饋反應及順暢操作體驗。

智能手錶新成員    主打運動健康 
此外，同場更推出兩款即日發售的Watch GT 3 Pro智能手錶。分別設有46.6mm的鈦金屬版和42.9mm的白色陶瓷版，前者售價$2,988元；後者售價$3,688元。兩款智能手錶規格相同，提供ECG心電圖分析及量度心率、血氧、體溫等健康數據外，更新增30米潛水及100多種運動模式，提供協助個人健康管理。

P50規格：

機身顔色： 曜金黑、可可茶金
屏幕： 6.5吋OLED（2700x1228）
處理器： Snapdragon 888
記憶體： 8GB+256GB ROM
前置鏡頭： 1300萬像素f/2.4
後置鏡頭： 5000萬像素+1300萬像素超廣角鏡頭+1200萬像素長焦鏡頭
防水級別： IP68
電量： 4,100mAh（66W快速充電）

記者：向頌勤

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