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【中國經濟】新華社發文：讓好政策盡快化作穩經濟的好效果

股市 18:16 2022/05/17

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【中國經濟】新華社發文：讓好政策盡快化作穩經濟的好效果

內地因疫情爆發收緊防疫措施，製造業、供應鏈等均受到一定程度影響。新華社發文指，關鍵時刻中央到地方出台了一系列穩經濟的好政策，各方要在抓好疫情防控的同時，盡力提供更加精準的服務，更大力度優化營商環境，更好地抓好政策落實，要讓好政策盡快化作穩經濟的好效果。

新華社在文中表示，本輪疫情對一些地區經濟運行帶來影響，部分行業企業特別是一些中小微企業生產經營面臨不少困難。近期多地出台紓困措施，包括緩繳或減免社會保險費、住房公積金，以及實施失業保險穩崗返還政策等。

此外，在產業復工復產方面，新華社指，不同地區不同行業的企業訴求往往不同，要因需施策、優化方案，充分發揮信息化平台作用，搜集企業訴求，注重服務精準有效、落地見效、發揮實效。

新華社又指，骨幹企業是保障產業鏈供應安全的關鍵節點，要支持發揮骨幹企業在產業鏈條中的核心牽引作用，在做好疫情防控工作的同時，讓機器動起來，車間嚮起來，帶動上下游中小企業復甦。

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