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【投資平台】新加坡智能投資平台Syfe登陸香港　年管理費低至0.35%

股市 18:40 2022/05/17

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圖左起為Syfe業務發展總監佘健燁（Yenson She）及投資總監Ritesh Ganeriwal

新加坡智能投資平台Syfe登陸香港，於6月初起可開始下載APP及使用，用戶開戶須先存入1萬元，但不設最低投資餘額及資金鎖定，年度管理費按客戶級別介乎0.35%至0.65%。現時Syfe在香港設有「環球組合」及「主題組合」供投資者選擇，Syfe業務發展總監佘健燁（Yenson She）表示，於香港市場，Syfe旗下的環球組合會採用「直接投資」方式，即投資者直接擁有投資組合中的個股，達成ETF及指數基金提供的覆蓋，以提高透明度、節省成本及減少重覆投資的股票。

Syfe的「環球組合」內提供4款組合選擇，資產配置包括股票、債券及EFT等。佘健燁表示，以環球百分百股票組合為例，其涵蓋約1500隻股票，包括已發展及發展中地區，但以美股佔比最多。

至於「主題組合」，則分別提供「ESG及清潔能源」、「顛覆性科技」、「醫療創新」、「中國增長」及「全球收益」組合。而組合過去平均回報率約3%至15%。

Syfe於2019年成立，總部位於新加坡，其管理資產規模於2021年首6個月內錄得逾4倍增長，用戶人數亦增加20倍。佘健燁未有透露平台在新加坡的用戶數及AUM，但目標於香港可以用1年多的時間可達到現時在新加坡的規模。

Syfe在香港已獲得第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）營運牌照。除了受香港證監會監管，佘健燁指，Syfe設有專業顧問團隊，投資者可與理財顧問聯繫，為平台增加競爭優惠。同時，用戶可直接調倉，若要由戶口提款，一般時2至3日便可。

亞洲金融市場正由儲蓄走向投資

佘健燁表示，留意到亞洲人的收入速上升，並且傾向有儲蓄的習慣，現時亞洲金融市場正由儲蓄走向投資為導向，但鑑於投資者常遇到組合表現不佳、投資產品缺乏透明度及費用高昂等問題，故希望透過Syfe可解決以上痛點。

問及目標客群，他提到，於新加坡市場的用戶涵蓋20至90歲，由於通脹高企、銀行息口低，留意到於香港，30至40歲人士對平台相類產品有高需求，加上香港投資者更願意承擔更高的風險，認為現時推出產品合時。他指，公司在香港仍在發展中，會先「做大個餅」，又指正在研究不同產品中，包括REITs及加密貨幣等範疇。

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