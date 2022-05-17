【醫療人才荒】物理治療師流失率創新高　學會促政府檢討薪酬待遇

▲ 香港物理治療學會會長彭耀宗（右二）表示，預計5年內香港將流失兩到三成物理治療師，要求醫管局及社會福利署正視專職醫療部門人手不足問題及改善待遇。（黃顯晴攝）

香港醫護人手不足問題日益嚴重，本地物理治療師流失率亦不斷創新高，更成專職醫療部門之冠。香港物理治療學會今（17日）舉行記者會，發布本港物理治療師人力調查研究報告，預計5年內香港將流失兩到三成物理治療師，要求醫管局及社會福利署正視專職醫療部門人手不足問題及改善待遇。

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該會於去年10月至今年4月期間，透過會員問卷調查，訪問約600名在港物理治療師，調查結果顯示，有兩成半於公立醫院工作的受訪者預計五年內會離開行業，另外來自非政府組織工作的佔兩成，私營機構佔三成。



當中五成半的受訪者經驗超過10年，絕大部分原因為移民及退休，可見未來香港將流失大量經驗資深的物理治療師，尤其公立醫院會更依賴年資較淺的物理治療師來維持運作。



香港物理治療學會會長彭耀宗表示，根據非官方數據，現時物理治療師在公立醫院流失率佔新高，超過10%。雖然現時共有4所學校有提供物理治療課程，但每年合共只有348名畢業生，未足夠應付人手短缺的問題，因此建議政府應從源頭解決問題，增加教資會資助的物理治療課程學生名額。



彭續指，現今新入職物理治療師的起薪點仍維持高級文憑資歷的水平，認為此舉「無法接受」，因物理治療師已提升學士學位水平逾27年，故盼醫管局及社署將起薪點提升至學士學位水平，從而挽留人才以增強競爭力，減低年輕物理治療師的流失。



另外，香港物理治療學會副會長曾志聰提及，現時私營機構能以高薪吸引人手，惟公立醫院開出的條件遠不及私營機構，晉升為一級治療師亦比非政府組織慢。建議醫管局把晉升門檻從5年降至3年﹑同時延長所有員工的退休年齡﹑並提供額外津貼及增加晉升職位挽留人才。

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記者：黃顯晴

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