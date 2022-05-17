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【基金調查】美銀：基金經理持現金比例升至911後最高　科技股悲觀情緒升至2006年高位

股市 17:52 2022/05/17

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【基金調查】美銀：基金經理持現金比例升至911後最高　科技股悲觀情緒升至2006年高位

美銀發表最新基金經理調查結果，受訪基金經理持現金水平升至2001年9月以來高位，持現金比例由5.5%升至6.1%，為近20年高位。看淡股市的基金經理較看好的同業多於13%，差距為2020年5月疫情大流行以來最大，而看淡科技股的程度更是2006年8月以來最高，反映美國加息令外界對科網股質疑加深。

美銀此輪基金經理調查於5月第二周舉行，涉及288名基金經理，合計管理8720億美元。

美銀策略師Michael Hartnett指，聯儲局央行偏鷹被投資者視為最大的風險，其次為全球經濟風險。目前投資者平均預計，聯儲局在今年加息周期加息7.9次，較上月預測的7.4次增加。

美銀：投資者料短線有「熊市反彈」但未見底

Hartnett又指，投資者傾向於股市即將出現熊市反彈，但最終的底部還未浮現。調查顯示，除了最擔心經濟衰退之外，通脹和烏克蘭戰爭的風險也是受訪者關切的議題。

調查顯示，總體而言，投資者最看好持有現金、大宗商品、醫療保健和必需消費品股，最看淡科技股、股票、歐洲和新興市場。

晉達特約：市況不明　優質投資你要知

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美股 基金 美國聯儲局

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