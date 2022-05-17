英國首季失業率3.7% 創48年新低

英國通貨膨脹率持續上升，當地民眾應付沉重生活成本。英國國家統計局周二（17日）公布數據，當地首3個月的失業率跌至3.7%，創48年同期以來新低。但工資增幅無法跟上通脹水平，首季實際工資增長下跌1.2%。

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英國國家統計局（ONS）周二公布官方數據，今年首3個月的失業率為3.7%，較市場預測的3.8%為低，創1974年以來最低。ONS稱，今年首季總薪酬按年增長7%，遠高市場預測的5.4%、基本薪酬增長4.2%，略高預期。

經通脹調整後，首季實際工資增長下降1.2%、較去年同期跌2%，創9年以來最大跌幅。

英國3月通脹率為7%，預料4月因能源價格上調54%，會帶動通脹率升至9.1%。

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當地勞動力市場持續強勁，今年首季就業人數增加8.3萬人、但仍較新冠疫情前少44萬人，ONS指是由於長期病患及提前退休人數增加。

按照最新數據顯示，銀行業及建造業員工薪酬表現亮眼，公務員則面對最大的薪酬縮水。

但英國央行估計，物價上漲或導致當地經濟於今年時出現負增長，推高失業率。

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責任編輯：郭麗明