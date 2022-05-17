【2022焦點新盤】紅磡必嘉坊一期最快6月登場　地契長達999年　主打一至兩房

市區再有全新盤供應，由恒地負責發展，位於紅磡黃埔街的大型重建項目命名為必嘉坊，預計最快下月登場。值得留意的是，必嘉坊地契年期長達999年，涉及樓面超過100.8萬平方呎，為近30年來最大的私人發展重建項目。

恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民表示，必嘉坊整個項目規劃分為8個地盤，橫跨多條街道，共建9幢住宅大樓，提供約2,800個住宅單位，並將按3個期數分階段推出市場。

他續說，必嘉坊第一期最快6月推出，提供約1,000伙，主打一房及兩房間隔，預計2024年首季落成入伙。

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