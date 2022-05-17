【騰訊旗下】虎牙首季轉虧330萬人民幣　預告內地新直播監管不利公司營運

騰訊 （00700） 投資、內地遊戲影片串流平台虎牙直播（美：HUYA）公佈首季業績，季度收入按年跌5%至24.6億（人民幣，下同），列帳虧損330萬元，去年同期則賺1.86億元。以非通用會計準則（non-GAAP）計，虎牙首季經調整溢利4660萬元，按年大跌82%。

收入按年下跌，虎牙解釋，主要受內地宏觀經濟環境影響，客戶人均直播消費金額減少。今年首季，虎牙直播串流收入按年減少10%至21.51億元，廣告和其他收入就增47%至3.13億元。

虎牙每月平均活躍用戶為8190萬人，按年增8.5%。首席執行官董荣杰指出，在面對環球經濟挑戰下，每月活躍人數仍有增長，反映集團業務在內容質素和用戶服務的努力。

內地月初發佈《關於規範網絡直播打賞加強未成年人保護的意見》，限制晚上8至10時用戶互動方式，以及禁止未成年人士購買虛擬禮物。

虎牙在業績公告表示，公司會繼續遵守相關規則，預期新規定對行業直播服務市場參與者產生負面影響，不利公司業務和前景，會尋求當局提供更多落實指引。

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