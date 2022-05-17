【iPhone漏洞】iPhone關機也無用　黑客可藉低功耗模式遠距監控及入侵

▲ 德國達姆施塔特工業大學（Technical University of Darmstadt）研究人員，為了證實低功耗模式及Always-on機制所存在的安全風險。

遺失或遭盜竊的iPhone，即使已關閉電源遭到關閉，仍能透過Find My功能進行定位，這是與低功率模式（Low-Power Mode）有關。但最近有德國大學研究發現，黑客可藉低功耗模式進行遠距監控及入侵手機。

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德國達姆施塔特工業大學（Technical University of Darmstadt）研究人員，為了證實低功耗模式及Always-on機制所存在的安全風險，特別設計程式，研究在使用者將手機關機後，仍能讓惡意韌體正常運作的方法。經測試後發現，透過執行惡意韌體，即使在裝置關機的狀態下，也能讓攻擊者持續追蹤手機位置並執行其他惡意軟件。

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無法提供加密保護機制



在模擬攻擊的過程中，iPhone藍牙芯片扮演了讓Find My等功能正常運行的關鍵角色，而且該藍牙芯片對其所運行的韌體毫無加密保護機制。再者，由於低功耗模式的支援是基於iPhone硬件，無法透過系統更新來移除，對整體iOS安全有長遠影響。



對於駭客來說，透過像是飛馬間諜軟件（Pegasus）等惡意軟件發動入侵攻擊後，持續鎖定iOS Always-on功能，已被證實是有用的做法。此外，由於低功耗模式能讓韌體更省電，當鎖定低功耗模式，也能讓惡意軟件難以被用家察覺。

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責任編輯：廖淑瑩



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