【iMoney有禮】送个園竹語上海糭套裝（一套四隻）（價值$298）

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仲有2星期就到端午節啦~ 每逢佳節，各大商戶紛紛推出各款特式糭子迎節慶。今期【iMoney有禮】為你帶來【个園竹語上海糭套裝】，讓你品嚐正宗傳統上海糭子的滋味。

「个園竹語」力臻重溯揚州「个園」雅緻之美，貫徹淮揚及上海菜之精髓，力求在港重現正宗傳統菜色。【个園竹語上海糭套裝】每套共有4款精選糭子，包括「極品淮揚味道糭」、「紫米蓮子豆沙糉」、「蛋黃本地鮮肉糭」及「蛋黃金華火腿糭」，鹹甜口味各有不同，一次過嚐盡各式風味！

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截止日期﹕2022年5月24日（下午2時正）

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^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

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