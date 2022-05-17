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英美研究指多國兒童患神秘肝炎 或關新冠病毒事

環球社會熱點 17:27 2022/05/17

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英美等國早前出現多宗兒童患上原因不明的肝炎個案，已有10多名兒童死亡。美國有學者進行研究，指大部分感染肝炎兒童都驗出41F型腺病毒，相信兒童患上神秘肝炎可能與新冠病毒有關。

【北韓疫情】發燒人數續增加 派萬人追蹤潛在感染者 【下一頁】

俄亥俄州克利夫蘭的凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）醫學院率領的一項研究，早前於醫學網站medRxiv發表研究結果。

研究人員表示患有新冠肺炎的兒童，之後發生肝功能障礙的風險顯著增加。

不過大多數患有不明急性肝炎的兒童，都未有感染過新冠肺炎的紀錄，而且受影響年齡層兒童出現急性肝炎的情況實屬罕見。

研究顯示大多數患肝炎兒童，都被發現感染一種41F型腺病毒，這款病毒一般都不會攻擊肝臟。

另一個英美學者合作的獨立研究小組，則於醫學期刊《刺針》（The Lancet）發表研究，指大部分感染肝炎的兒童年紀太小無法接種新冠疫苗。

他們認為這些兒童可能屬於新冠肺炎輕症或無症狀感染患者，而這批兒童的腸胃持續出現的新冠病毒微粒，引發免疫系統對41F型腺病毒的過度反應，產生大量炎症蛋白損害兒童肝臟。

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上述兩項研究均未經過同行評審。研究人員認為新冠病毒的刺突蛋白屬於超級抗原（Superantigen），會導致免疫系統過度敏感。

根據歐洲疾控中心截至本月11日的數據，全球超過25國累計已有450宗兒童神秘肝炎個案，絕大部分來自英美。大部分患者年齡少於5歲，超過9成患者要住院及14%患者要移植肝臟。

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責任編輯：鄭錦玲

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