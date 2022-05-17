【東鐵過海】東鐵線過海段通車 新世紀廣場力推三大企劃拓展商機 預計5月人流及生意額按月上升三成

受東鐵線過海段通車效應帶動，九龍區往返港島時間大縮短，金鐘連接旺角東的車程由以往的25分鐘大大節省至11分鐘，為配合5月15日通車的東鐵線過海段，位處旺角東站上蓋新世紀廣場MOKO積極部署連串優惠推廣活動，優化商場空間及商戶措施，進一步吸納其他地區客源。商場同期推出三大推廣企劃，並聯同場內過百間商戶合作推出年度購物祭，以消費獎賞回贈計劃吸盡跨區客源，料5月人流及營業額按月升幅30%

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MOKO場內設有新興消閒配套設施，「JOY@MOKO」大型互動打卡裝置成功吸引親子客群，而標誌性的消閑娛樂設施「MOKO動樂園！」 自開幕以來亦見口碑，假日更巧心策劃不少現場活動增進市民互動，炒熱消費氣氛刺激銷情。在優惠推廣方面，商場相繼推出「消費券加碼賞」、「旺角購物祭」等一系列消費換領活動，消費換領回贈高達33%，並聯同場內過百商戶推出低至3折優惠，成為不同消費群跨區消費的誘因。

另外由即日起，向搭乘港鐵到MOKO的顧客特別派發1,000份「到場即賞迎新線」禮遇，合資格的顧客於MOKO顧客服務中心出示港鐵車程紀錄的手機螢幕截圖，即可獲贈50元MOKO商戶購物贈券一張，先到先得，換完即止。為鼓勵顧客探索同區地標景點增加協同效應，凡光顧旺角花墟的顧客可參與「好賞．同樂」三重賞，只須出示花墟及MOKO購物單據即可換領60元贈券、1小時免費泊車及消費積分。

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同時，MOKO於5月16日起推出「MOKO旺角購物祭」活動，以高達2,200元換領回饋，刺激顧客消費意欲及增加商戶營業額。場內過百商戶聯手合作推出超值優惠，包括家居貨品EMMAS床褥、TEMPUR床褥及枕頭、OTO按摩椅低至半價限量發售，其他超值優惠禮遇更有Sport b. 指定貨品半價、SKECHERS低至3折、周生生低至6折精選貨品、GODIVA 買一送一等。

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記者：鄭日棱