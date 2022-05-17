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【香港經濟】香港總商會阮蘇少湄：李家超政府需優先處理免檢疫通關工作

Hot Talk 17:46 2022/05/17

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香港總商會新任主席阮蘇少湄召開記者會，認為候任特首李家超有三大優先工作，包括：要恢復香港與內地和全球各地免檢疫通關；重振香港經濟，加強香港作為國際金融及商業中心的地位；以及吸引和挽留人才，維持香港競爭力和繁榮穩定。

阮蘇少湄指，香港是開放型經濟體系，是超級聯繫人身份，和內地通關會對香港旅遊事業有即時幫助，香港各行各業都會受惠，冀盡快恢復免檢疫通關，若非可一步到位，冀亦做到部分通關，漸進式讓香港經濟復甦。被問到23條立法取態，她表示，任何令香港安全和穩定所需要的法例都是必要。

倡辦高規格商業活動　重振經濟

政府近期將今年經濟增長預測向下修訂至介乎1%至2%，阮蘇少湄表示，這與總商會看法一致，她指現時香港經濟環境嚴峻，人才、物流都受影響，惟香港基本條件強，經濟與許多歐美國家比較並不太差，但若現況不改善，情況會非常嚴峻。

阮蘇少湄又稱，過去很多西方媒體對香港情況不太了解，總商會認為有必要推介及讓外國人和內地人了解香港實況，透過高規格及大型商業活動例如展覽、會議、體育項目等，重振香港經濟。

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