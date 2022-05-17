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【蘋果動向】漏洞太多　蘋果iOS 16公測版或延遲推出

科技 18:12 2022/05/17

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據《彭博社》最新消息指出，iOS 16第一個公開測試版本將會延至7月推出。

蘋果將於美國時間6月6日起舉行WWDC22全球開發者大會，新軟件成為大會焦點，分析估計包括iOS 16、iPadOS 16、macOS 13、watchOS 9、tvOS 16等。但據《彭博社》最新消息指出，iOS 16第一個公開測試版本將會延至7月推出。

【WWDC】蘋果WWDC 2022下月舉行 抽籤方式決定開發者入場名單
 
《彭博社》記者Mark Gurman透露，iOS 16第一個公開測試版預計7月才會與第三個開發者測試版一同推出，相比起以往與第二個開發者測試版共同發布的慣例有所不同。報道又指，延遲的原因主要是漏洞比較多，蘋果工程師需要更多的時間測試，待穩定後才開放。

【蘋果動向】淘汰清單再更新？ 外媒爆料蘋果下月恐淘汰多款舊機
 
早前已有傳聞指iOS 16會對Widget及通知中心作出大更新，而運動和健康追蹤相關功能上也會有重大升級；一些較舊的機型可能會被剔出支援列表，包括iPhone 6s、6s Plus及初代iPhone SE。

【蘋果動向】郭明錤：AirPods Lightning充電接口 將過渡至USB-C

責任編輯：廖淑瑩

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