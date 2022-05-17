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【新股IPO】中金料未來3年或有42隻中概股回歸　年均融資額達288億

新股IPO 17:02 2022/05/17

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中金料未來3年或有42隻中概股回歸　年均融資額達288億

中金發表研究報告指，截至本月15日，合共有100隻中概股，根據《外國公司問責法》被列入「初步識別名單」，另有40隻中概股被轉為2021財年度的「確定識別名單」，預計當中有42隻中概股可能在未來3年回歸，每年平均新發融資規模為288億元，相當於港股2021年IPO融資規模的9%，並不算高。

報告又指，若果中概股選擇以沒有新增融資的介紹上市回歸，中概股回流的規模將會更加小。

中金認為，如果企業後續面臨在美被迫退市風險，可能會導致一部分受投資範圍、投資工具和其他約束的海外投資者，無法直接將股份轉換港股而被迫減持，例如只能納入美股的ETF基金，粗略估計有關年均規模可能達126億元。

根據現行規則，中概股若透過二次上市方式回港，仍不能納入港股通。中金預計，若未來二次上市公司允許納入港股通，理論上可能給目前16隻二次上市中概股公司，帶來約450億元的潛在資金流入。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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